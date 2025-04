"Mi hai fatto male come ho fatto io". Il mistero dietro la dedica di Fedez: c’entra Clara?

Ascolta ora 00:00 00:00

Storie pubblicate che poi vengono cancellate, frasi misteriose e sicuramente dedicate. Fedez nelle ultime settimane sembra cercare di attirare l'attenzione su di sé, probabilmente perché ha un nuovo disco in preparazione e vuole creare un po' di suspense per aumentare l'hype. Nulla di sbagliato, d'altronde quello è il suo lavoro, ma le domande sono tante ed è normale che gli utenti si chiedano se ci sia qualche donna alla quale sono ora dirette le sue attenzioni o se, invece, si tratti di frasi che si riferiscono al passato. Nel tardo pomeriggio di ieri, il rapper ha pubblicato una storia con una frase che potrebbe essere tratta da un suo nuovo brano inedito, seguito da alcune strofe di vecchie canzoni. Queste ultime le ha rimosse, ma la frase è rimasta e proprio in questi giorni è uscita fuori la notizia di una possibile frequentazione con Clara, sua collega, che però risulta essere fidanzata.

" E poi chiudo gli occhi quando mi dai un bacio/Perché il tuo sguardo mi mette a disagio/Mi hai fatto male come ho fatto io/Forse dovrei denunciarti per plagio ", scrive Fedez in una storia molto semplice. L'unica certezza è che questa dedica non ha nulla a che fare con Chiara Ferragni, che ormai ha preso la sua strada e da diversi mesi si accompagna a Giovanni Tronchetti Provera, nonostante pare ci sia stata una crisi recente, ormai rientrata. Le strade di Fedez e dell'ex moglie si sono separate definitivamente e non esistono margini di recupero, che nessuno dei due ha mai cercato da quando si è concretizzata la separazione. Restano i figli, che vengono gestiti di comune accordo, ma al di là di questo non c'è altro tra loro. Poco prima del festival di Sanremo è emersa la relazione avuta da Fedez con Angelica Montini per diverso tempo ma anche tra loro dovrebbe essere tutto finito, nonostante gli alti e bassi.

Il rapper ha comunque trovato sempre nuove donne con le quali accompagnarsi nei mesi successivi alla separazione e di recente è stato fotografato con Clara. Tuttavia, i più scettici dubitano possa esserci una relazione tra loro, supponendo che sia più plausibile una collaborazione professionale o anche una semplice amicizia.

E allora per chi sono quei versi lasciati da Fedez nelle sue storie? C'è una donna che sta tenendo nascosta, più o meno famosa? O semplicemente si tratta di un modo per attirare a sé i riflettori senza che ci sia una vera dedica?