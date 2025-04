"Pensavo fosse amore ma era un lavoro". Nuovo affondo velenoso di Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante ci stia provando, Fedez non sta riuscendo a ritrovare il suo equilibrio dopo l'anno tumultuoso vissuto pericolosamente. Sembra continui ad avere in testa una donna dalla quale non riesce a staccarsi, il cui pensiero pare continui a tormentarlo. Non fa nomi, non dà indicazioni chiare, ma anche gli ultimi versi pubblicati sui social, nell'anticipazione di un nuovo brano sembrano essere stati da una donna, una relazione vissuta che gli ha lasciato un segno profondo e che non sembra essere quella con Chiara Ferragni.

" Mi hai detto che mi amavi e che sono un tesoro/Spero sia tuo nonno quello che ti ha pagato il volo/Hai la foto con Shiva, Sfera e Boro Boro/Pensavo fosse amore invece era un lavoro ", scrive il rapper in una storia pubblicata su Instagram, nella quale canta anche questo nuovo pezzo. Non è chiaro a cosa stia lavorando il rapper ma è probabile che si tratti di un nuovo album in uscita nei prossimi mesi, nel quale potrebbero esserci anche Bella Stronza e Battiti, i brani portati all'ultimo festival di Sanremo. Il significato di queste strofe è piuttosto chiaro, l'obiettivo di Fedez sembra essere quello di umiliare una donna che lo ha ferito, di rivelare dettagli della vita privata di questa persona allo scopo di dipingerla in modo non positivo.

" Vai sempre a Dubai ma non importi petrolio/In camera hai la foto dell'ex moglie di Soros/Prima di darmi un bacio usa il collutorio/Pensavo fosse amore invece era un lavoro ", si legge ancora. L'immagine dipinta in queste strofe da Fedez è quella di una donna arrivista e senza scrupoli, capace di sfruttare gli uomini che frequenta per il proprio tornaconto. Dopo anni di aridità creativa, il rapper ha dichiarato alcune settimane fa di aver ritrovato la voglia e l'ispirazione per i nuovi brani e, in effetti, la sua produzione sembra procedere ad ampi passi. Solo pochi giorni ha pubblicato parte di un'altra canzone, anche questa dedicata evidentemente a una donna e anche in questo caso senza alcun riferimento specifico a storie realmente vissute.

Tuttavia, sia in riferimento alla storia musicale del rapper sia al tipo di strofe, l'ipotesi che si tratti di un brano con una destinataria ben definita è più che plausibile. Sarà necessario attendere l'uscita dell'album per avere certezze in tal senso.