"Mi hanno portato via tutto": Jo Squillo derubata a Roma

"Ebbene sì, è capitato anche a me" , comincia così l'amaro resoconto di Giovanna Maria Coletti, meglio conosciuta come Jo Squillo. In un video-post pubblicato sulle sue pagine social, la cantautrice e conduttrice televisiva italiana ha raccontato ai suoi follower di avere subito un furto all'interno della propria auto. I ladri le hanno letteralmente portato via tutto. Un nuovo episodio di criminalità che va ad aggiungersi a una lista già lunga che vede protagonista, purtroppo, la città di Roma.

Derubata dei ricordi di una vita

" Anche a me è capitata la triste avventura di farsi portare via tutto ", spiega Jo Squillo su Instagram. "Ieri sera, intorno alle 8-8.30, ero a Roma, davanti a una banca. Mi hanno spaccato il vetro della macchina e hanno portato via tutte le mie valigie. Io ero in partenza e mi ero fermata una mezz'ora a mangiare, vicino alla Rai. Forse ci avevano tenuti d'occhio ", aggiunge.

Nulla di nuovo, purtruppo. La Capitale, così come tante altre importanti città italiane, versa in condizioni allarmanti per quanto concerne il tema della sicurezza pubblica. Truffe, furti, aggressioni e abusi sono quasi all'ordine del giorno e riempiono le cronache dei giornali. Jo Squillo è stata l'ennesima vittima di una situazione ormai allo sbando.

La conduttrice si rammarica di aver lasciato le proprie cose in auto, dicendo di aver peccato di ingenuità. " Leggerezza, e la speranza che non succeda mai... Sono sempre fiduciosa nei confronti degli altri" , ammette, visibilmente dispiaciuta. " No, non si può. E' capitato anche a me, e questo è un momento molto difficile, perché staccarsi dalle cose a cui sei affezionata è bruttissimo. A parte i documenti, le carte di credito e i soldi... ho perso abiti meravigliosi della trasferta con Sanremo, ma anche abiti della memoria, che vuoi tenere sempre addosso. E poi gioielli. Gioielli preziosi, che fanno parte della mia vita da trent'anni, ecco ", elenca la conduttrice. " Molto molto dura, però la cosa bella è che non ci è successo niente, stiamo bene, non abbiamo fatto alcun incidente" , aggiunge. "Queste sono cose che feriscono, fanno male, però si guarda avanti" , conclude.

Il furto

Secondo quanto riferito da Jo Squillo, il furto all'interno della sua auto sarebbe avvenuto in via Ojetti, a breve distanza dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi. Ad essere state portate via sono tre valigie che contenevano "canzoni, sentimenti, progetti, abiti memorabili, computer, documenti" . " Con la speranza che tutto questo possa aiutare qualcuno a vivere meglio ", è il commento della conduttrice e cantante.

Sotto il post di Jo Squillo sono comparsi tanti messaggi di solidarietà da parte dei follower, dispiaciuti per la sua disavventura.