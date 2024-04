"Mi hanno sputato, bella...". La rabbia dell'ex ginnasta durante una passeggiata a Milano

Brutta disavventura a Milano per l'ex ginnasta Carlotta Ferlito, ora 29enne. La sportiva ha deciso di denunciare tutto su TikTok tramite un video che in queste ore sta raccogliendo molti messaggi di vicinanza per quanto accaduto. Senza specificare la via in cui è accaduto, l'ex ginnasta ha raccontato che mentre camminava in città le si sono avvicinati due ragazzini a bordo di uno scooter. Secondo la descrizione i due erano minorenni, pare stranieri, e non avranno avuto più di 17 anni. Con fare arrogante, i due le hanno chiesto quale fosse il suo profilo Instagram e davanti al suo diniego l'hanno aggredita.

" Domattina ve lo do ", è stata la replica dell'ex ginnasta, che evidentemente non aveva alcuna intenzione di dare l'indirizzo del suo profilo, legittimamente, ai due sconosciuti. Una reazione che ha cercato di essere quanto più ironica possibile per evitare che una risposta secca potesse far degenerare la situazione. A quel punto, visto che lo scooter era al semaforo rosso, i due non hanno avuto il tempo di una reazione ma quello che stava dietro è sceso e, prima di ripartire, ha sputato all'ex ginnasta.

La ragazza si è riparata con la mano e, infatti, lo sputo l'ha colpita lì. Quindi, ha ripreso a camminare e ha attraversato la strada ma i due dopo aver ripreso a viaggiare a bordo del loro scooter, hanno fatto il giro e l'hanno nuovamente raggiunta. A quel punto, uno o entrambi, le hanno sputato nuovamente addosso non prima di averla pesantemente insultata. " Era pieno di gente, italiana e non italiana, tutti mi hanno vista e nessuno mi ha chiesto se era tutto ok. Come se non fosse successo nulla. Ma cosa siete, animali? Invertebrati? ", ha proseguito Ferlito nel suo racconto, evidentemente scossa da quanto accaduto.

" Questa storia ha dell'incredibile. Non ho più le facoltà di piangere. Due ragazzi in moto mi hanno sputato. Bella Milano ", ha proseguito l'ex ginnasta. Storie di ordinaria follia nella Milano di Beppe Sala, ormai completamente allo sbando e senza alcun controllo. Ferlito, all'inzio della sua denuncia video si è sentita anche in dovere di dire di essere "vestita normalmente" ma tutto questo non può esistere in una città civile, che ormai Milano non è più.

Passeggiando per le sue strade si respira un clima di abbandono e di pericolo che non si ritrova altrove, che influisce anche sul turismo e sull'immagine di Milano come "città del futuro".