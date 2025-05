Fiorello al posto di Mara Venier a Domenica In: "Ecco cosa farei.."

Ascolta ora 00:00 00:00

Fiorello alla guida di Domenica In al posto di Mara Venier. Per ora si tratta solo di una suggestione ma gli indizi che arrivano dai diretti interessati sono molti, forse troppi. Una mezza idea che potrebbe diventare intera. La notizia è arrivata dal comico durante il suo nuovo programma radio La Pennicanza ed è diventata subito virale sui social. I fan del programma incominciano a pensare alla nuova conduzione, al nuovo stile e, soprattutto, a quando una semplice idea diventerà realtà.

Per capire la concretezza di questa nuova conduzione è necessario partire dalle parole di Fiorello. “Avevo pensato pure a una Domenica In dopo la Venier, quando non avrà più voglia”, ha esordito. “Si possono fare delle belle cose. Si ha tutta la settimana per preparare e poi si fa il grande spettacolo. Mi piacerebbe”, ha spiegato durante l’ultima puntata del suo nuovo programma Radio. Poi, a stretto giro, sempre alla radio, ha svelato: “Farei il grande varietà del sabato sera, ma alla domenica pomeriggio, con scenografie pazzesche, grandi ospiti, canzoni e duetti”. Un racconto che non fa altro che far sognare ad occhi aperti il pubblico e gli appassionati del programma condotto da Mara Venier.

Intanto, per quanto riguarda le tempistiche, si sa ancora ben poco. “Ci dobbiamo sbrigare, noi siamo vecchi, non è che possiamo aspettare ancora molto”: queste le parole di Fiorello a La Pennicanza.

I palinsesti della Rai devono ancora essere annunciati e Domenica In si trova a festeggiare il suo cinquantesimo anniversario. Chissà se questo compleanno potrà portare a una nuova conduzione e, magari, proprio a Fiorello.