Michael Ward a processo per stupro. L'attore britannico si difende: "Sono innocente"

Ventisette anni, nato in Giamaica e poi trasferitosi con la famiglia a Londra, Micheal Ward viene considerato un giovane talento per le sue capacità di attore, che gli sono valse il BAFTA per la miglior stella emergente, nel 2020. La notizia del suo processo è stata un vero e proprio colpo per i fan, che di certo non si aspettavano di vederlo comparire davanti al giudice per difendersi dalle accuse di violenza sessuale.

Stando a quanto riportato dalla stampa inglese, nel corso della mattinata di ieri, giovedì 28 agosto, Ward si è recato presso la corte dei magistrati di Thames per rilasciare alcune generalità, come la conferma del proprio nome, la data di nascita e l'indirizzo dell'abitazione in cui risiede. Non ha voluto aggiungere altro. E, al momento, ha ottenuto la libertà su cauzione condizionale. Nei prossimi giorni sapremo quali saranno le decisioni prese dal giudice.

I fatti contestati risalgono al 2023. Lo scorso luglio l'attore è stato formalmente accusato di ben due stupri e tre aggressioni sessuali. Le violenze, stando alla ricostruzione fornita, sarebbero avvenute nel gennaio 2023 e a raccontarle è stata una singola persona. Non sono stati rivelati molti altri dettagli ma Scott Ware, commissario incaricato di condurre l'attività investigativa, si trova al lavoro con i suoi uomini. Intanto l'attore di Small Axe, The Old Guard e Empire of Light si trova nell'occhio del ciclone.

A quanto pare il 27enne non ha presentato dichiarazioni di colpevolezza, e attenderà la data del prossimo 25 settembre, quando sarà tenuto a comparire davanti alla corte di Snaresbrook. Parlando della vicenda, Ward ha professato la propria innocenza fin dal principio. " Respingo completamente le accuse a mio carico. Ho collaborato pienamente con la polizia durante le indagini e continuerò a farlo", aveva dichiarato tempo prima, come riocordato dal The Guardian. "Riconosco che il procedimento è in corso e ho piena fiducia che porterà alla mia scagionatura.

Considerata la natura del procedimento, non sono in grado di rilasciare ulteriori dichiarazioni", aveva precisato.

Si tratta di un duro colpo per il mondo dello spettacolo britannico, che vedeva in Micheal Ward una giovane promessa.