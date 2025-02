Michelle Trachtenberg, morta a 39 anni l'attrice di Buffy e Gossip Girl

Ascolta ora 00:00 00:00

Michelle Trachtenberg, attrice conosciuta soprattutto per aver interpretato Dawn in Buffy e Georgina in Gossip Girl, è morta a soli trentanove anni. Secondo la prima ricostruzione del The New York Post, l'attrice è stata ritrovata senza vita da sua madre, nel suo appartamento di New York, nella zona di lusso a sud di Central Park. La stessa testata riporta anche che, secondo una fonte, l'attrice si era da poco sottoposta a un trapianto di fegato. Al momento, tuttavia, le cause della morte della giovane attrice rimangono ignote. La polizia ha confermato che Michelle Trachtenberg è stata trovata già priva di coscienza e che non ha mai risposto ai tentativi di rianimarla. Al momento la sua morte non sembra sospetta, per cui non si è reso necessario aprire un'indagine. Bisognerà però attendere l'autopsia per accertare con chiarezza le cause della morte.

Nata l'11 ottobre 1985, Michelle Trachtenberg ha cominciato a calcare le scene sin dalla tenera età. Già a tre anni era un volto abbastanza conosciuto nell'ambito delle pubblicità televisive, prima di apparire nella serie Le avventure di Pete & Pete, andata in onda su Nickelodeon, che l'ha resa una piccola star per gran parte degli anni Novanta. La sua carriera nel mondo del cinema iniziò nel 1996 quando venne scelta per prendere parte al film Harriet la spia, che l'anno successivo la portò a trionfare ai Young Artist Awards. La sua carriera, però, è cambiata quando è stata scelta per interpretata Dawn Summers, la sorella di Buffy (Sarah Michelle Gellar) nella serie iconica Buffy - L'ammazzavampiri. La Trachtenberg si è unita al cast dello show a partire dalla quinta stagione, interpretando "la chiave", una creatura creata appositamente per fare la differenza tra il bene e il male, inserita come un innesto nella famiglia di Buffy. L'attrice è rimasta nel cast di Buffy fino alla settima e ultima stagione, andata in onda nel 2003.

Dal 2007 al 2012 l'attrice ha fatto parte del cast della serie teen Gossip Girl, in cui interpretava il ruolo di Georgina Sparks, una ragazza senza scrupoli di Manhattan, sempre alle prese con qualche forma di truffa, manipolazione o ricatto nei confronti dei personaggi principali, interpretati da Blake Lively e Leighton Meester. In una sorta di macabra coincidenza, Michelle Trachtenberg ha interpretato la figlia di Matthew Perry nel film 17 again. Matthew Perry, star indiscussa di Friends, venne trovato morto nel suo appartamento il 28 ottobre 2023.

Tra le altre serie di successo in cui Michelle Trachtenberg ha lavorato, con presenze più o meno costanti, si possono ricordare Doctor House - Medical Division, Sleepy Hollow e NCIS: Los Angeles. La sua ultima intepretazione è avvenuta nel 2023, quando è apparsa nella serie reboot di Gossip Girl.