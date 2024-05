Minacce a Francesca Fagnani, avviato il servizio di vigilanza della prefettura

Il libro Mala Roma Criminale ha provocato fin troppi malumori nella criminalità capitolina, e nei confronti di Francesca Fagnani, recentemente vittima di minacce per il suo recente lavoro, scatta il servizio di vigilanza.

Paura per la giornalista

A quanto pare sarebbe stato il libro Mala Roma Criminale, scritto dalla conduttrice telvisiva, ad aver provocato le ire della malavita romana, che ha cominciato a bersagliare la donna di minacce, spaventandola. Nell'opera la giornalista ha tratteggiato quella che è la situazione nella Capitale, non mancando di dare attenzione al problema della sicurezza e della criminalità, che sta prendendo sempre più piede. Qualcosa di quanto raccontato dalla Fagnani nelle pagine del suo libro deve aver dato parecchio fastidio a qualcuno, tanto che sono cominciate ad arrivare delle minacce.

Da qui la decisione delle forze dell'ordine locali, che hanno parlato con la conduttrice, spiegandole la situazione e proponendole il servizio di vigilanza come forma di tutela preventiva. Si parla, per la precisione, di un'operazione di vigilanza generica radiocontrollata.

Già prima delle intimidazioni, un gruppo di agenti in divisa stava già provvedendo alla sicurezza della giornalista. Adesso, dopo la delibera della prefettura, i controlli avverranno con maggior rigore, anche perché i soggetti che hanno rivolto le minacce vengono considerati particolarmente pericolosi.

Sembra che la procura di Roma abbia scoperto che Francesca Fagnani era finita nel mirino dei gruppi criminali durante un'inchiesta che riguardava anche altre regioni. Ritenendo il pericolo fondato, il prefetto Lamberto Giannini ha convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, dando le sue disposizioni. Francesca Fagnani sarà sorvegliata da un gruppo di agenti che sosteranno di fronte alla sua abitazione.

Non è la prima volta che la giornalista si trova in questa terribile situazione. Nel 2014, ai tempi in cui lavorava come redattrice per il programma Ballarò, era stata minacciata dai dai Casamonica.

Se vai per questi mari, questi pesci pigli

Si tratta del loro linguaggio, che è il linguaggio della violenza. Le minacce di morte non fanno piacere a nessuno, però io sto qua, in uno studio televisivo

