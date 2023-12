Miriam Leone diventa mamma, è nato Orlando: "Amore infinito"

Come annunciato sulle sue pagine social, Miriam Leone è diventata mamma. Accompagnata da uno scatto dolce e iconico in cui la manina del bimbo stringe un dito della mano dell'attrice, la lieta novella viene comunicata con un breve ma emozionante post. "Il 29 dicembre è nato il nostro bambino, Orlando Leone Carullo" , spiega l'attrice su Instagram. "Amore infinito. Grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al dottor Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell'Humanitas. Siamo felicissimi" , conclude il messaggio.

L'attrice 38enne aveva annunciato la gravidanza la scorsa estate nel corso di un'intervista concessa a Vanity Fair. "Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo" , raccontava Miriam Leone.

Leone aveva annunciato fin da subito di essere d'accordo col marito nel non voler conoscere il sesso del nascituro prima della sua venuta al mondo. "Lo vedremo quando arriverà. Io non do nulla per scontato. Il fatto che questa personcina sia arrivata così mi sembra un dono. Mi sento molto fortunata per questo" , aveva aggiunto. "Quello a cui ti aprono i bambini è la virtù più grande che l’essere umano ha, ed è la tenerezza" , diceva allora l'attrice. "Quando tieni un bambino in braccio senti quanto conti su di te, e probabilmente ti si accende una memoria inconscia di ciò che sei stato, di una purezza, di un bisogno, di un’innocenza".