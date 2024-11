Il mistero della principessa di smeraldi sparita dalla corte del Marocco da 7 anni

La principessa Lalla Salma Bennani, moglie del Re del Marocco Mohammed VI dal 2002, è letteralmente scomparsa dalla scena pubblica da circa sette anni. Il Palazzo reale non ha mai commentato questo apparente addio ai doveri ufficiali. Stando alle indiscrezioni, però, sarebbe la conseguenza del divorzio tra i sovrani. Un’opinione che ha ripreso forza in questi giorni, durante un viaggio ufficiale del presidente francese Emmanuel Macron e della moglie Brigitte in Marocco. La coppia è stata accolta dalla secondogenita del Re e di Lalla Salma, ovvero Lalla Khadija, una giovane principessa di cui non sappiamo molto, ma che sembra aver preso il posto di sua madre a corte.

La principessa di smeraldi

Il 28 ottobre 2024 il presidente francese Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte, si è recato in Marocco per la sua seconda visita di Stato dal 2018, come ha riportato Le Monde. L’obiettivo era quello di rafforzare la collaborazione tra i due Paesi. Il viaggio di tre giorni ha avuto un valore politico e diplomatico notevole, visto che lo scorso 30 luglio 2024, in occasione del 25° anniversario dell’ascesa al trono di Mohammed VI, Macron ha sottolineato in una lettera che la questione dell’autonomia della regione contesa del Sahara Occidentale “rientra nel quadro della sovranità marocchina” , come ha riportato La Repubblica. Un riconoscimento storico, ribadito anche durante il tour dello scorso ottobre, che ha provocato delle tensioni con l’Algeria, avversario politico del Marocco.

Ad accogliere a Rabat la coppia presidenziale francese è stata la secondogenita del Re del Marocco e della principessa consorte Lalla Salma, la 17enne Lalla Khadija. Per la principessa si è trattato di un impegno istituzionale molto delicato, ma anche del primo appuntamento ufficiale dopo molti anni. Anzi, data la sua giovane età potremmo dire che il viaggio dei Macron in Marocco abbia rappresentato il suo vero debutto sulla scena pubblica internazionale.

Di Lalla Khadija non sappiamo molto: la sua nascita, il 28 febbraio 2007, fu annunciata da 21 colpi di cannone, come ricorda il sito Morocco News. La principessa studia al Collège Royal, parlerebbe correntemente, oltre all’arabo, inglese, francese e spagnolo e sarebbe appassionata di nuovo ed equitazione. Il 17 settembre 2018 Lalla Khadija partecipò alla sua prima cerimonia ufficiale nel Palazzo di Rabat accanto al fratello, il primogenito ed erede al trono Moulay Hassan (21 anni), a supporto della scolarizzazione del Paese.

Il 13 febbraio del 2019 accolse, di nuovo insieme al principe ereditario, i reali di Spagna Felipe e Letizia durante il loro tour ufficiale nel Paese. Il 13 dicembre dello stesso anno Lalla Khadija inaugurò il Parco Zoologico di Rabat. Dopo questi primi impegni, però, la principessa non si fece più vedere. Finora. La sua presenza accanto a Brigitte Macron, durante la cena di Stato avvenuta al Palazzo reale di Rabat il 29 ottobre 2024, ha stupito i media. In realtà a far discutere non è stato solo il ritorno della principessa ai doveri ufficiali dopo circa sei anni, né il suo atteggiamento elegante, composto regale, né tantomeno l’outfit di paillettes impreziosito da una parure di diamanti e smeraldi.

L’impressione, infatti, è che Lalla Khadija abbia ormai preso il posto lasciato vacante da sua madre, la principessa consorte Lalla Salma. Se della prima sappiamo poco, della seconda sappiamo ancora meno. Da anni i tabloid si interrogano sulla sorte della moglie di Mohammed VI, scomparsa “dai radar”, diciamo così, ormai dal lontano 2017. “La principessa fantasma” , la chiamano i giornali. Dove vive oggi Lalla Salma e cosa c’è dietro il suo lungo silenzio?

Un matrimonio storico

Lalla Salma, nata nel 1978, non è nobile di nascita. Figlia di un insegnante, perse la madre nel 1981 e venne cresciuta dalla nonna a Rabat. Incontrò l’allora principe ereditario Mohammed a una festa nel 1999, come ha rivelato il magazine Gala. L’anno successivo la giovane si laureò in ingegneria informatica all’École Nazionale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Sistèmes nel 2000 e iniziò a lavorare all’Omnium North Africa Group, società controllata per il 20% dalla famiglia reale del Marocco.

Il fidanzamento fu annunciato il 12 ottobre 2001 e le nozze celebrate nel Palazzo reale di Rabat il 12 luglio 2002. Questi due eventi ebbero un valore storico, perfino rivoluzionario. Salma fu la prima consorte di un sovrano marocchino a essere presentata in pubblico e fotografata. La prima di cui il popolo conoscesse il nome. Non solo: fu anche la prima a ottenere il titolo di principessa consorte e il trattamento di altezza reale, come spiega Royal Central. Inoltre il Re, contrariamente ai suoi predecessori, rifiutò di prendere altre mogli, modernizzando l’immagine della monarchia marocchina.

Dopo il matrimonio Salma, che parla correntemente arabo, inglese, francese e ha una conoscenza base dello spagnolo, intraprese un’intensa vita ufficiale: nel 2005 creò la Lalla Salma Foundation, attraverso la quale si impegnò per la prevenzione e la cura del cancro, ma anche nel supporto ai malati di HIV/AIDS in Africa. Nel 2006 venne nominata Ambasciatrice di Buona Volontà dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per il suo impegno nella battaglia contro i tumori, che le valse anche, nel maggio 2017, la medaglia d’oro dell’OMS.

Nel suo ruolo di principessa consorte visitò molti Paesi, tra cui la Francia, Israele, la Thailandia, il Giappone, l’Arabia Saudita e la Tunisia. In rappresentanza del marito e della famiglia reale marocchina partecipò al matrimonio di William e Kate nel 2011. Nello stesso anno la rivista londinese The Middle East, citata dal sito JeuneAfrique, la inserì nella classifica dei cinquanta personaggi più influenti del mondo arabo. I media e le fonti definirono Lalla Salma una donna gentile, simpatica, molto intelligente e instancabile. Tuttavia nel 2018 accadde qualcosa di strano: la principessa scomparve dalla vita pubblica in maniera quasi repentina.

L’assenza della principessa

I tabloid iniziarono ad avere sospetti sulla sorte di Lalla Salma quando notarono la sua assenza in un frangente doloroso e incerto per la famiglia reale. Nel febbraio 2018, infatti, Re Mohammed VI venne operato al cuore in una clinica di Parigi. Un comunicato ufficiale, riportato dall’Ansa, spiegò che i controlli medici, effettuati “sabato 20 gennaio 2018” avevano riscontrato “un disturbo del ritmo cardiaco” , più precisamente “un battito atriale in un cuore sano” .

L’intervento si concluse con successo. Il sovrano venne fotografato in ospedale, con i figli e i fratelli accanto. Nello scatto, impossibile non notarlo, mancava solo Lalla Salma. I media iniziarono a fare congetture e a chiedersi dove fosse finita la principessa consorte, perché apparentemente non fosse accanto al marito in un momento tanto delicato. Era stata vista in pubblico, per l’ultima volta, nel dicembre 2017, quando aveva partecipato a una mostra al Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain.

Nel marzo 2018 il magazine “Hola!”, citando fonti anonime, suggerì che la principessa e il sovrano avessero divorziato e che la custodia dei due figli fosse rimasta a Sua Maestà. Il Palazzo reale, però, non ha mai emesso alcun comunicato ufficiale in merito. Qualcuno sostenne che Lalla Salma fosse in esilio in Grecia o negli Stati Uniti, ricorda ancora Royal Central. Ci fu perfino chi azzardò l’ipotesi assurda della morte della consorte reale, specificando che il Palazzo, chissà perché, non volesse darne conferma.

Lontana dai riflettori

Fu Lalla Salma a smentire la surreale indiscrezione sul suo decesso facendo visita, nell’aprile 2019, al Centro Oncologico della città di Beni Mellal. Si trattò di un impegno non ufficiale di due ore che, però, non aiutò a risolvere il mistero sul presunto divorzio.

Nel luglio dello stesso anno vi fu una svolta inaspettata: la principessa consorte venne fotografata durante una vacanza in Grecia con il primogenito, il principe Hassan. Nessuna traccia, apparentemente, della principessa Lalla Khadija. Per spiegare questa presunta assenza Gala riporta una teoria inquietante, mai provata, comparsa sul sito Afrik.com: “[La principessa] sarebbe stata trattenuta in Marocco dal padre, per garantire il ritorno di Lalla Salma e del figlio destinato a diventare Re”. L’ambasciatore del Marocco in Francia, Chakib Benmoussa, assicurò che questa ricostruzione arrivava da “fonti malevole” e che Lalla Salma sarebbe stata in vacanza in Grecia con tutti e due i figli.

Molto più dura la reazione di Mohammed VI il quale, infuriato a causa delle indiscrezioni che lo definivano alla stregua di un rapitore, di un padre padrone ed ebbero una grande eco mediatica, rilasciò una dichiarazione sorprendente attraverso il suo avvocato, Éric Dupond-Moretti: “Il Re del Marocco Mohammed VI e la sua ex moglie Lalla Salma annunciano congiuntamente che i pettegolezzi circolati dall’inizio di luglio in merito a fughe o sequestri di minori sono intollerabili”.

Il sovrano aveva appena fatto un’ammissione importantissima: la principessa non era più la sua consorte. Quella però, fu la prima e ultima volta (almeno finora) in cui Mohammed VI si sbilanciò in merito alla sua vita privata e alla madre dei suoi figli. In ogni caso l’ipotesi di Afrik.com non sembra molto credibile, soprattutto perché nel luglio 2024 i media hanno riportato dei video che mostrano Lalla Salma in vacanza a Mykonos con Moulay Hassan e Lalla Khadija.

Dove si trova Lalla Salma?

Non sappiamo quando sarebbe avvenuto il divorzio tra Mohammed VI e Lalla Salma, né quali sarebbero i motivi, né tantomeno dove vivrebbe ora la principessa. La stampa marocchina non avrebbe neanche provato a fare indagini in merito. Il mistero appare solo parzialmente risolto. In particolare molti esperti reali si chiedono come mai Lalla Salma non abbia mai voluto parlare del divorzio in pubblico, se si tratta di comprensibile riservatezza, oppure se il suo silenzio nasconde altro, magari delle imposizioni e dei divieti che arrivano direttamente dalla Corona marocchina.

A Royal Central la giornalista Netty Leistra ha dichiarato: “Immagino che se la notizia del divorzio è vera, [alla principessa] sarà stata donata una casa grande e bella e tutto il denaro di cui ha bisogno, così non dirà niente [di tutta questa storia]. Ma penso che se fosse vero sarebbe piuttosto triste”. Il giornalista spagnolo Andrea Mori ha garantito: “Parlando con un amico in Marocco, [ho saputo] che probabilmente a Lalla Salma saranno dati dei soldi e verrà nascosta al pubblico. Ma non c’è niente di sicuro. È una situazione molto difficile. Deve essere gestita con molta cautela”.

La storica Marlene Koenig ha sottolineato che la vicenda di Lalla Salma è una novità per il Marocco, perché “non vi è alcun precedente, visto che lei è la prima

consorte a essere vista pubblicamente e ad avere un ruolo”. La storia della principessa potrebbe non essere conclusa e il silenzio assordante che arriva dalnon fa che alimentare i dubbi.