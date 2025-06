Morta la chef Anne Burrell. La star di Food Network aveva 55 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Addio ad Anne Burrell. La chef, volto di spicco di Food Network e storica conduttrice del programma "Worst Cooks in America", è morta improvvisamente all'età di 55 anni. Come confermato dalla famiglia, si è spenta martedì mattina nella sua casa di Brooklyn, a New York. In una nota diffusa da Food Network, i suoi cari hanno ricordato "una moglie, sorella, figlia, madre e amica amatissima, la cui luce ha illuminato ogni stanza in cui entrava. Anche se non è più con noi, il suo calore, il suo spirito e il suo amore sconfinato rimangono eterni".

Restano da chiarire le cause del decesso. Secondo quanto riportato da Tmz, Anne Burrell è stata trovata senza sensi nel suo appartamento. I tentativi dei paramedici non sono serviti a niente: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. E’ stata fissata l’autopsia per determinare le circostanze precise. "Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato una donna di 55 anni priva di sensi. Il pronto soccorso è intervenuto e ha dichiarato il decesso della donna sul posto" si legge in un comunicato diramato dal portavoce del Dipartimento di Polizia di New York.

Anne Burrell era un’istituzione della cucina a stelle e strisce. Come evidenziato in precedenza, la sua notorietà è legata soprattutto alle sue apparizioni tv su Food Network. Oltre al già citato "Worst Cooks in America", è apparsa in programmi come "Iron Chef America", "Chef Wanted with Anne Burell" e "The Best Thing I Ever Ate". Nata il 21 settembre 1969 a Cazenovia, nello Stato di New York, ha mosso i primi passi nel mondo della cucina ispirata dall'amore per la cucina della madre e dai programmi televisivi di Julia Child. Dopo la laurea in Inglese e Comunicazione al Canisius College di Buffalo, si è diplomata al Culinary Institute of America. Successivamente ha frequentato l'Italian Culinary Institute for Foreigners di Asti, dove ha svolto un tirocinio presso La Bottega del '30, un ristorante stellato Michelin in Umbria.

Tornata a New York, Anne Burrell ha scalato i vertici delle cucine più prestigiose della città e ha anche lavorato nel ristorante Felidia a Manhattan, accanto alla rinomata chef italo-americana Lidia Bastianich, madre di Joe. Il debutto in tv risale al 2005 grazie al programma “Iron Chef America” su Food Network, a cui ha preso parte per dieci stagioni, fino al 2013. Tra il 2008 e il 2012, Burrell ha condotto "Secrets of a Restaurant Chef", dove ha rivelato tecniche professionali accessibili che gli spettatori potevano applicare a casa. La serie è stata candidata a due Emmy Awards nel 2011 ed è andata in onda per nove stagioni.

Tra il 2010 e il 2024, per ben ventisette stagioni ha condotto “Worst Cooks in America”, programma che vedeva alcuni dei cosiddetti peggiori cuochi del paese in competizione per vincere un premio in denaro. Dopo il successo di "Secrets" e "Iron Chef America", Burrell è diventata un punto fermo di Food Network. Ha condotto "Chef Wanted with Anne Burrell" tra il 2012 e il 2013 e ha fatto diverse apparizioni come giudice in "Chopped" di Bobby Flay tra il 2011 e il 2016. La sua collaborazione con Flay è proseguita in "BBQ Brawl: Flay V. Symon" nel 2022-2023 e in "Beat Bobby Flay" tra il 2014 e il 2023. La rete ha ricordato così la chef: "Anne era una persona straordinaria e un talento culinario impareggiabile.

Ha insegnato, gareggiato e condiviso con tutti l'importanza del cibo nella sua vita e la gioia che può portare un buon pasto".

Anne Burrell lascia il marito Stuart Claxton, i figli Isabella, Amelia e Nicolas, il figliastro Javier, la madre Marlene e i fratelli Jane e Ben.