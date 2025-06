Morta Lea Massari. Addio all'antidiva del cinema italiano

Lutto nel mondo del cinema: è morta l’attrice Lea Massari. Antidiva per eccellenza, l’interprete si è spenta lunedì scorso nella sua casa ai Parioli, dove era assistita da tempo dopo una caduta in casa. Come reso noto dal Messaggero, ieri si è svolto il funerale in forma strettamente privata, nella cattedrale di Sutri, in provincia di Viterbo. Poi la sepoltura nel cimitero comunale, dove la famiglia possiede una cappella.

Volto di spicco del cinema degli anni Sessanta e Settanta, Lea Massari ha collaborato con registi del calibro di Sergio Leone, Dino Risi, Nanni Loy, Giuseppe Bertolucci e i fratelli Taviani. Ma anche gli sceneggiati in bianco e nero della Rai, le sue interpretazioni della Monaca di Monza ne “I promessi sposi” (1967) e di Anna Karenina (1974), la prima Rosetta del “Rugantino” di Pietro Garinei e Sandro Giovannini.

Tanti successi, tanti riconoscimenti sia in Italia che all’estero, in particolare in Francia, Paese che valorizzò al meglio il suo talento: basti pensare alle esperienze al fianco di Jean Paul Belmondo, Yves Montand e Jean Louis Trintignant. Tra i premi raccolti nel corso della lunga carriera ricordiamo i David di Donatello per “Una vita difficile” e “I sogni muoiono all’alba” e i Nastri d’argento per “La prima notte di quiete” e “Cristo si è fermato a Eboli”, entrambi come miglior attrice non protagonista. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 1990, nel film “Viaggio d’amore” diretto da Ottavio Fabbri.

Da oltre trent'anni si era ritirata a vita privata, scegliendo a soli 57 anni di tenersi lontano dai riflettori. Si è trasferita in Sardegna con il marito Carlo Bianchini, sposato nel 1963 e da cui ha divorziato nel 2004. Lasciata la recitazione, si è battuta per la difesa degli animali e contro la vivisezione. È stata inoltre attivista della Lega per l’abolizione della caccia.

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’attrice. "Un altro lutto ha colpito il mondo del cinema. Lucia Borgonzoni: "Mario Monicelli, Michelangelo Antonioni, Dino Risi, Sergio Leone, Francesco Rosi, soltanto per citare alcune delle collaborazioni che hanno arricchito la sua fortunata carriera: premiata dalla critica e molto amata dal pubblico sia italiano sia internazionale, Lea Massari è stata un'attrice dall'irresistibile magnetismo e dal talento folgorante. Le sue interpretazioni rimarranno nella storia del grande schermo".