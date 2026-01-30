Grave lutto per Piero Pelù, morto il padre. "Sempre orgoglioso di essere tuo figlio"

Grave lutto per il cantante Piero Pelù che, proprio nella giornata di oggi, ha dovuto dire addio per sempre al padre Giovanni, che si è spento all'età di 98 anni, a un passo dal compiere cento anni. Con un passato di successo da medico radiologo, l'uomo era stato un punto di riferimento per il figlio, cantante e leader della band Litfiba. Piero Pelù ha voluto dirgli addio anche pubblicamente, condividendo sul suo account Instagram da più di 250 mila followers, un'immagine che lo ritrae al fianco del padre, in una bella giornata di sole, mentre entrambi sono immortalati con un sorriso tranquillo e sereno e gli occhi di Giovanni sembrano pieni di orgoglio mentre guardano il figlio.

Poco sotto l'immagine, Piero Pelù ha affidato a parole molto sentite ma pacate il suo dolore per la perdita e il suo lutto. Il cantante, infatti, ha scritto su Instagram: "Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù". Poi il cantante ha chiosato con una nota più personale, scrivendo: "sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio". A chiudere il post, infine, ci sono le date di nascita e morte di Giovanni Pelù: 26/10/1927 - 30/01/1986.

Sotto il post, naturalmente, non sono mancati messaggi di cordoglio e vicinanza da parte di amici e colleghi. Non si contano i cuori lasciati da Nicola Savino, Fiordaliso, Francesca Fialdini e Paola Turci. Ma non è solo il mondo dello spettacolo a mostrare il proprio supporto a Piero Pelù, ma in generale è stato tutto il mondo dello spettacolo italiano. Tra le persone che hanno mostrato il proprio cordoglio a Piero Pelù, infatti, ci sono anche personaggi del calibro di Rudy Zerby e Gian Marco Tognazzi. Anche i fan, naturalmente, non hanno perso l'occasione di mostrare il proprio affetto a Piero Pelù in questo momento di dolore.

"tuo papà darà filo da torcere anche lassù"

"quando i genitori se ne vanno"

"ci si sente sempre bambini perduti".

Da chi ricorda la tempra di suo padre, scrivendo chea chi riconosce come sia difficileperchéScorrendo tra i commenti si trova anche quello di Greta Luna Pelù, primogenita di Piero, che sotto al post del padre, lascia un commovente commento di commiato per il nonno appena scomparso.