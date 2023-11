È morto il regista Ross McDonnell: il corpo senza testa e braccia in spiaggia

Si è spento all’età di 44 anni Ross McDonnell, il regista e fotografo irlandese vincitore di un Emmy e noto soprattutto per il docufilm The Trade. Ross McDonell è morto il 5 novembre, ma l’annuncio della sua morte è arrivato da parte della famiglia ben più di una settimana dopo, e soltanto a seguito della notizia divulgata da Nbc News sul ritrovamento di un corpo privo di testa e braccia su una spiaggia di New York, il 17 novembre.

La scomparsa di McDonell e il ritrovamento del corpo

“I resti sembrano essere del regista Ross McDonnell”, avevano riferito fonti delle forze dell’ordine al quotidiano americano; tuttavia, fino a questo momento, non erano arrivate conferme sull’identità di quel corpo ritrovato sulla spiaggia newyorkese. La polizia, infatti, aveva risposto ad una chiamata ai servizi di emergenza di alcuni cittadini che segnalavano la presenza di un corpo senza testa rinvenuto nel Queens, a Breezy Point Beach. Il regista era scomparso ad inizio mese e l’ultima volta era stato avvistato il 4 novembre, mentre andava in bicicletta subito dopo aver lasciato il suo appartamento nel quartiere Bedford-Stuyvesant di Brooklyn. La bici è stata ritrovata più tardi e chiusa con un lucchetto a Fort Tilden Beach, nel Queens. La salma era poco distante.

Le probabili cause della morte del regista

Ancora non sono state stabilite con certezza le cause della morte; sarà soltanto il medico legale ad accertarne i motivi. Sul portale irlandese RIP.ie – dove vengono notificati i pubblici annunci di decesso – la famiglia del regista scrive che McDonell è morto “inaspettatamente” il 5 novembre, nonostante il messaggio sia datato al 22. Ad ogni modo, alcune fonti hanno riferito a Nbc News che non si sospetterebbe né di un tentativo di suicidio, né tanto meno di un atto violento. Al contrario, secondo le fonti, potrebbe trattarsi di un brutto scherzo del destino: Ross McDonnell, probabilmente, sarebbe andato a fare una nuotata, annegando a causa delle forti correnti.

Chi era Ross McDonell

Classe ’74, Ross Alexander McDonnell era nato ad Howth, un sobborgo nelle vicinanze di Dublino, il 29 ottobre. Inizia la sua carriera come fotografo e poi passa al cinema. Ha partecipato, inoltre, a diversi progetti come produttore e direttore della fotografia, tra cui Colony (che debutta al Toronto International Film Festival e in cui vinse l’IDFA First Feature Award), Dollhouse, Snake Dance, Life Is Sacred, Forever Pure, Elián, No Stone Unturned, One Million American Dreams, The First Wave e Edge of the Unknown con Jimmy Chin. Il suo lavoro più importante, però, è stato nella serie targata Showtime, The Trade, che è andata in onda per due stagioni e gli è valsa un Emmy Award per la sua eccezionale fotografia nel 2021. È dell’anno successivo, un altro Emmy per la fotografia, guadagnato grazie a The First Wawe, il documentario sul Covid-19 di Matthew Heineman.