"Tanto dolore...". Martina Stella divorzia da Andrea Manfredonia: quali sono i "motivi insuperabili"

"Non me l'aspettavo, sono molto delusa". Martina Stella non nasconde la profonda amarezza per la fine del matrimonio con Andrea Manfredonia, il procuratore sportivo sposato a settembre del 2016. L'attrice è pronta a tornare in televisione con un nuovo ruolo da protagonista in La lunga notte (in onda a gennaio su Rai1) ma la sua vita privata è stata scossa da un terremoto inatteso. " Ad agosto mi sono separata ", ha confessato l'attrice durante l'intervista rilasciata al settimanale Oggi, squarciando il velo di riservatezza dietro al quale si è riparata per anni.

Gli amori vip poi le nozze da favola

Dopo alcuni flirt con personaggi noti come Valentino Rossi e Lapo Elkann, Martina Stella sembrava avere trovato l'uomo giusto. La storia d'amore con il manager sportivo era cominciata nel 2014. L'attrice aveva da poco detto addio al collega Gabriele Gregorini, conosciuto sul set di "Tutti pazzi per amore 3", dal quale ha avuto la figlia Ginevra. Subito dopo la rottura, Martina aveva conosciuto Andrea Manfredonia e il passo verso le nozze era stato brevissimo. Il 3 settembre 2016 Martina Stella e il procuratore sportivo si erano sposati a Sustri, nel casale della famiglia Manfredonia, e dal loro amore era nato Leonardo nel 2021. A un passo dai festeggiamenti per i dieci anni insieme, però, la coppia si è lasciata in un clima di profondo dolore.

La confessione durante l'intervista