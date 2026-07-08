Nadia Mayer operata per un tumore alla pelle: cos'è il basalioma che ha colpito la star di "Casa a Prima Vista"

È un momento davvero difficile quello che sta affrontando Nadia Mayer, star di Casa a Prima Vista. La famosa agente immobiliare si è infatti operata per un tumore alla pelle e in questo momento si trova in convalescenza.

Decisa a voler sensibilizzare le persone sull'argomento, la Mayer ha deciso di raccontare la sua storia nella speranza che possa servire anche ad altri. Proprio per questo motivo ha deciso di lasciare un importante messaggio sul suo profilo Instagram, seguito da 168mila utenti. L'ex modella di origine trentina si è mostrata senza trucco e con un cerotto bianco sul lato sinistro del naso, lì dove si trovava il tumore rimosso. Sulla testa, la Mayer indossava un cappellino con la scritta "Nadia solution".

"Pensavo fosse un foruncolino, ho aspettato troppo e invece di fare due sedute di laser adesso devo fare un piccolo intervento perché è andato un pochino troppo in profondità", ha raccontato l'agente immobiliare ai suoi follower. "Quando notate una macchia strana che non cambia e rimane troppo tempo, fatevi controllare da un bravo dermatologo perché magari con una piccola cosa risolvete il problema. Mi raccomando, la prevenzione è molto importante", ha aggiunto.

La macchia sul naso notata da Nadia Mayer si è rivelata essere un basalioma. Conosciuto anche con il nome di carcinoma a cellule basali (BCC), si tratta di un tumore della pelle che interessa lo strato più profondo dell'epidermide. In generale, si manifesta in zone del corpo esposte al sole, come il volto, il cuoio capelluto, le orecchie, il collo e la schiena. È un tumore cutaneo molto diffuso – 8 casi su 10 – e si manifesta soprattutto sopra i 40 anni. Mentre il melanoma è molto aggressivo, il basalioma rimane più circoscritto e non si diffonde con metastasi, tuttavia deve essere comunque trattato.

Fare diagnosi precoce è importante perché permette di intervenire subito non lasciando al tumore la possibilità di progredire.

A seguito del suo messaggio, la Mayer ha ottenuto

oltre 700 commenti da parte di utenti che hanno voluto esserle vicino e sostenerla. L'agente immobiliare si è affidata alle cure dei medici degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) di Roma e adesso è convalescente.