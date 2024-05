Perché Francesco Facchinetti non condivide più foto dei figli sui social

Sono circa due anni che non condivide immagini dei figli sui social media, e la sua intenzione pare essere proprio quella di continuare in quella direzione: Francesco Facchinetti ha deciso di spiegare ai propri followers il perché di una decisione così radicale.

Il conduttore televisivo è divenuto padre per tre volte: la primogenita è Mia, avuta nel 2011 ai tempi della relazione con la showgirl Alessia Marcuzzi, poi sono arrivati Leone nel 2014 e Lavinia nel 2016, i due figli nati dall'unione con Wilma Helena Faissol, con la quale si è sposato nel 2014 con rito civile a Mariano Comense.

Durante una Story su Instagram Francesco Facchinetti ha risposto a una serie di curiosità e domande giunte da parte dei suoi ammiratori, tra cui anche quella di una follower che gli chiedeva il motivo per il quale nei suoi feed non comparissero da tempo i suoi familiari più stretti. "È una domanda che in realtà mi fanno in tanti" , ammette il cantante. "Mia moglie e i miei figli li vedo durante il fine settimana, ma a differenza di un paio di anni fa preferisco tenere quello che è privato della mia famiglia, privato" , rivela.

Una scelta dietro la quale c'è molto semplicemente il tentativo di tutelare la privacy dei suoi affetti. "Quindi non ho più voglia di esporre la mia famiglia sui social network" , precisa, "non ho più voglia di esporre i miei figli sui social, tranne rari casi, perché voglio proteggerli" . Alla base di questa scelta radicale, comunque, ci sono delle sgradevoli esperienze vissute in prima persona negli anni scorsi. "Mi sono accadute purtroppo in passato delle cose molto spiacevoli che non voglio raccontare" , rivela ancora Francesco Facchinetti, "e credo che proteggere la propria famiglia, le persone che ami, sia la cosa più importante in assoluto" . "Quindi ho deciso di non esporre più la mia famiglia, i miei figli, sui social network" , spiega ai suoi followers.

Una scelta che risale "a circa due annetti fa" , racconta, "quando ho deciso di trasferirmi a vivere in Svizzera" , per la precisione a Lugano. Si tratta di una conseguenza diretta della terribile esperienza vissuta in occasione del furto subito nella villa di Mariano Comense.