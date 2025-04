Nina Moric contro Fabrizio Corona: "Sei spazzatura". Cosa c'è dietro l'attacco

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo mesi di silenzio Nina Moric è tornata a scagliarsi contro l'ex marito Fabrizio Corona. Da tempo tra i due ex coniugi sembrava essere tornato il sereno. Fabrizio e Nina sembravano avere sotterrato l'ascia di guerra, superando i vecchi rancori e dimenticando le incomprensioni e i guai vissuti insieme. Qualcosa, però, sembra essere accaduto tra loro a giudicare dall'ultimo messaggio condiviso dalla modella nelle storie del suo account Instagram.

Cosa è successo tra Nina Moric e Corona

Nelle scorse ore Nina Moric ha scritto una frase durissima che sembra essere rivolta proprio a Corona e al suo ruolo di padre: " Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura ". Al centro della contesa c'è il figlio Carlos Maria, 22 anni, che - secondo le parole di Nina - sarebbe stato "dimenticato" da Fabrizio dopo la nascita del piccolo Thiago, il secondogenito che l'ex re dei paparazzi ha avuto dall'attuale compagna, Sara Barbieri.

Eppure negli scorsi giorni Corona aveva dedicato a Carlos e a Thiago parole importanti, condividendo su Instagram alcune immagini e una riflessione sul suo ruolo: " Due figli. Due battiti che porto dentro. Con Carlos ho imparato a sopravvivere. Con Thiago sto imparando a restare. Non sono un padre perfetto, non lo sarò mai. Ma sono presente. Sono vero. Sono qui. E quando lo guardo, so che il mio caos ha finalmente un centro. Thiago e io. Due generazioni, stessa fame" . Sui social network Fabrizio si è mostrato spesso insieme al piccolo Thiago e meno frequentemente con Carlos, che però è apparso di recente in alcune sue storie, confermando che i rapporti con il primogenito sono positivi. Questo potrebbe, però, avere scatenato la dura reazione di Nina.

L'ultima intervista su Corona

Lo scorso maggio, ospite di Gurulandia, Moric aveva dichiarato di avere imparato ad accettare il suo ex marito: " È uno stronzo ma gli voglio bene. Lui è manipolatore fino a un certo punto perché poi dipende dalla persona che ha davanti. Però sì, me lo fece fare e io ci rimasi molto male. Ma se tornassi indietro lo risposerei. È un narcisista invecchiato però ha un buon cuore.

Ha la, non ne fa una giusta però ha un cuore buono. Ci ho messo vent’anni per capirlo però puoi non volergli bene. Provo un affetto fraterno". I rapporti si sarebbero dunque raffreddati di recente.