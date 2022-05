I soldi, i carabinieri, la denuncia. Nina Moric racconta la rissa con Corona

È guerra aperta tra Nina Moric e Fabrizio Corona. Nelle scorse ore l'ex re dei paparazzi è evaso dai domiciliari per recarsi a casa dell'ex compagna per recuperare, a detta sua, soldi che lei gli avrebbe sottratto. Nell'appartamento della modella sono volate parole grosse e solo l'intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio. Ora, dopo il brutto episodio, Nina è passata al contrattacco: " Lo denuncerò per calunnia ".

La Moric ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera per raccontare quanto successo la sera di venerdì scorso, quando Fabrizio Corona si è presentato a casa sua furente. Le versioni sono discordanti. Per l'avvocato dell'ex re dei paparazzi, Ivano Chiesa, " Si è trattato di un dissidio tra un ex marito e un'ex moglie, come ne accadono tanti" . Ma la modella croata ha parlato di una " faccenda triste e inaccettabile ".

Nina Moric ha ricostruito quanto avvenuto venerdì poco dopo le ore 22, quando sul pianerottolo del suo appartamento si è trovata di fronte l'ex marito, che la accusava di avergli rubato dei soldi: " Ho sentito le urla fuori dalla porta: non so come sia riuscito a salire. A quel punto ho chiamato i carabinieri, ma li aveva chiamati pure lui". Di lì a poco sul posto sono arrivate tre volanti e circa dieci agenti: "Mi sono messa a disposizione e ho detto che potevano perquisirmi la casa perché non avevo nulla da nascondere. E infatti alle due del mattino se ne sono andati, senza trovare nulla ".

La modella ha negato di avere preso dei soldi a Corona e ha rilanciato, sostenendo che l'ex marito sarebbe in debito con lei di una somma di denaro prestatagli tempo fa. " Se vogliamo dirla tutta i soldi, e tanti, li deve lui a me: sto parlando di una cifra a sei zeri" , si è sfogata Nina Moric prima di parlare del difficile rapporto che lei e l'ex compagno vivono da tempo.

Da settimane, infatti, la modella e showgirl accusa Fabrizio Corona di avere isolato il figlio Carlos Maria - che al momento della lite non era presente - e di averlo allontanato anche da lei. Sui social network la Moric ha usato parole forti contro l'ex marito, parlando proprio del figlio e al Corriere ha ribadito: " Due mesi fa ha deciso di andare a vivere con il padre. Ne sono addolorata, ma so anche che questo è un momento transitorio, passerà. Temo che suo padre lo stia isolando dagli amici e da tutti, compresi i miei genitori e i parenti croati. Non risponde alle telefonate degli amici e anche alle mie ".