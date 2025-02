"Non dico nulla. Siri, chiama Fabrizio". Se anche Belen "sfotte" Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

L'immagine di Fedez vittima di Fabrizio Corona non sta in piedi. Il rapper ha provato a limitare i danni dichiarando tramite social che, " tra i tanti errori che ho commesso ho condiviso pensieri con Fabrizio e un'amica comune a loro due. Una sciocchezza in un momento di debolezza e fragilità, di cui pago le conseguenze, ma respingo qualsiasi teoria di complotti o manipolazioni ". Togliendo di mezzo l'idea dei complotti e delle manipolazioni, perché certe cose è meglio lasciarle su altri temi, l'idea che possa essere un "errore" quello di Fedez di parlare con Corona non sta in piedi. E se perfino Belen Rodriguez, storica ex del fu re dei paparazzi, arriva a prendere in giro pubblicamente il rapper, è evidente che lui non possa pensare che il pubblico abbia creduto alle sue ricostruzioni.

La showgirl argentina in questo periodo è impegnata nel lancio dello spettacolo "Only fun - Comico show" insieme al duo comico dei PanPers, che prenderà il via il prossimo 20 febbraio sul Nove. Belen e i due comici hanno registrato un siparietto particolarmente efficace e, oggettivamente geniale, che pesca a piene mani dall'attualità e la utilizza a suo vantaggio. " Un po’ di discrezione... So che sei entrata in camerino e ci hai visto in quelle condizioni. Però è meglio che non esca la notizia. Poi io ho una figlia piccola e sta anche iniziando la trasmissione e allora si rischia che tutto vada un po’… ", dicono i due comici alla showgirl. Il video è costruito su una ipotetica situazione che lo spettatore non vede e che non dev'essere rivelata, il che lascia il pubblico immaginare scene di ogni tipo, ed è qui che il video inizia a funzionare. " Va bene, non vi preoccupate, non dico niente ", rassicura Belen con voce suadente. Ma ecco la svolta del video, non appena la showgirl è sola prende il telefono: " Siri, chiama Fabrizio ".

A Belen non serve pronunciare il cognome per far capire di quale Fabrizio si tratta e chi c'è dall'altra parte del telefono. Quel che emerge da questo video è una parodia di Fedez, non solo per come sono nate le rivelazioni a Corona ma anche per come lui poi ha cercato di smarcarsi dal suo amico.

Il fatto che sia tutto un riferimento alla situazione Fedez-Corona lo conferma anche quest'ultimo, che sul suo profilo Instagram ha ricondiviso il video con una dedica particolarmente dolce, accompagnata da un cuore bianco: "Gorda mia". Nel frattempo si rincorrono le indiscrezioni, a onor del vero già smentite, circa l 'abbandono in corsa di Sanremo da parte di Fedez per il troppo gossip.