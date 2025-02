L'ultima indiscrezione su Fedez: "Non è escluso che possa farlo"

Fedez e Carlo Conti

A pochi giorni dall'inizio del festival di Sanremo una bomba è esplosa sui social network e riguarda da vicino Fedez. Il rapper è atteso sul palco del teatro Ariston con il brano "Battito", il cui testo è stato svelato poche ore fa dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ma a Sanremo il rapper sarebbe pronto a compiere una scelta drastica qualora i gossip prendessero il sopravvento sulla musica. A parlare di possibile ritiro è stato l'esperto di gossip Gabriele Parpiglia, lo stesso che aveva anticipato la notizia della collaborazione tra Fedez e Marco Masini per la serata delle cover.

L'indiscrezione

Ospite di una trasmissione televisiva, Gabriele Parpiglia ha fatto sapere di essere venuto a conoscenza di alcune dinamiche che sarebbero legate al cantante di Rozzano, che potrebbe seguire le orme dell'amico e collega Emis Killa, ritiratosi dal Festival a causa dell'inchiesta sulle curve che lo vede coinvolto. " Ho una notizia che mi hanno riportato. Io so che ci potrebbe essere un ritiro in corsa da parte di Fedez. Se dovesse succedere, noi lo sapevamo prima, Fedez potrebbe ritirarsi dal Festival di Sanremo? Ci sono delle dinamiche che ancora non voglio dire ", ha spiegato l'esperto di gossip, parlando della questione: " Però alcune sono facili e intuibili. Mettete il caso dovesse essere accolto da fischi o i giornalisti non si concentrassero sulla musica, ma su ciò che è stato dato in pasto ai giornalisti in questo periodo. Ecco, credo che a quel punto non è da escludere l'ipotesi che lui possa davvero ritirarsi dal festival di Sanremo ".

Fedez a Sanremo, cosa aspettarsi

Pur trattandosi di un'ipotesi, Parpiglia mette le mani avanti ("Se succede lo avevamo detto") proprio come era accaduto con l'anticipazione su Masini e "Bella stronza" - che verrà portata all'Ariston da Fedez nella serata delle cover - rivelatasi poi corretta. L'ipotesi che l'attenzione dei giornalisti e dei media si concentri anche su altro oltre alle canzoni e alla gara e più che concreta. Il festival di Sanremo non è mai stato solo musica ma anche storie, gossip e "fumo", come lo ha definito Carlo Conti, cioè tutto ciò che a Sanremo fa rumore e scalpore. E in Riviera Fedez arriva con un bagaglio di vicende decisamente pruriginose: dall'aggressione a Cristiano Iovino all'inchiesta sulle curve e ai rapporti con gli ultras, passando per il divorzio da Chiara Ferragni e le ultime sull'amante Angelica Montini.

allontanare da un modo di apparire che non mi appartiene più

Come se questo non bastasse, ad alzare il livello di attenzione ci ha pensato lui stesso con le dichiarazioni rilasciate all'indomani della lettera di sfogo dell'ex moglie , dove ha detto di avere commesso "parlando con Corona dei suoi problemi, e di volersi "". Impossibile che tutto questo rimanga fuori dal teatro Ariston. Come Fedez reagirà alle possibili domande della stampa in materia di gossip rimane invece un’incognita.