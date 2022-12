"Non era lì per quello". Ecco perché Anna Oxa ha snobbato la moglie di Amadeus

Dura la vita dell'inviato, anche se sei 'vip'. Lo sa bene Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, che per il secondo anno consecutivo è stata "assunta" da Alberto Matano come inviata de La vita in diretta per lo speciale dedicato a Sanremo. La Civitillo si è buttata subito nella mischia, cercando di intervistare i cantanti arrivati in riviera venerdì scorso per annunciare i titoli delle loro canzoni in gara al prossimo festival. Due chiacchiere, una battuta e qualche domanda da studio e via. Peccato che Anna Oxa non l’abbia proprio calcolata. Quando la Civitillo ha invitato l'artista a fermarsi a parlare, infatti, la Oxa l'ha completamente snobbata, lasciando di sasso la moglie di Amadeus. Dall’entourage della cantante hanno fatto sapere: " Anna Oxa non doveva rilasciare interviste, è stata a Sanremo per cose già stabilite: presentare il titolo del brano e fare una foto" . Nessuna cattiveria, insomma. Ma a quanto pare essere moglie di Amadeus non paga.

Cosa succede al GF Vip

Il Grande fratello vip perde pezzi. Messi di fronte alla scelta se rimanere fino a aprile o uscire prima di Capodanno, alcuni vipponi hanno deciso di fare un passo indietro e uscire (la prossima settimana). Tra loro c'è l'ex tronista Luca Salatino che non ne può proprio più di rimanere nella Casa. La motivazione? Sentimentale. Il romano sente la mancanza della sua amata: " Soraia mi manca troppo. Forse era il momento sbagliato per questa avventura". Poi però ha aggiunto: "Se io faccio altri due mesi da morto, è peggio. Mi peggioro l'immagine. Dopo tutto questo tempo mi sono rotto, tre mesi qui mi sembrano un anno" . E pensare che lo pagano pure per stare lì.