"Topo", "Non rompere i c...". Ancora scintille tra Morgan e Sgarbi

La stima reciproca c'è sempre stata, ma anche i più affini a volte si scontrano. Ed è quello che è successo una settimana fa tra Vittorio Sgarbi e Morgan per quanto avvenuto in una chat su WhatsApp. Forse - alla fine - il sottosegretario al ministero della Cultura e il cantautore faranno pace, ma intanto tra i due continuano a volare stracci. A distanza di una settimana dal duro botta e risposta pubblico, Morgan è tornato sulla vicenda e nell'ultima intervista rilasciata a La Stampa ha detto: " Vittorio mi chiama tutti i giorni ma non mi fido perché lui accoltella gli amici ".

La chat della discordia

A La Stampa Morgan ha raccontato come è nato lo scontro, poi degenerato sui social network, con Vittorio Sgarbi. Quest’ultimo ha coinvolto il cantautore nel suo nuovo impegno come sottosegretario al ministero della Cultura e lo ha inserito in una chat WhatsApp con altri collaboratori e consulenti che lavoreranno ai progetti culturali del governo. Una squadra variegata dove però si è consumato un primo scontro legato all'idea di Morgan di restaurare i nastri di Tenco. Il cantante ha chiesto l'appoggio dei membri nella chat per la diffusione di un comunicato stampa "firmato da tutti e chi non era d'accordo lo dicesse ", ma alla reazione negativa dei più, Morgan li ha rimossi dalla chat. A quel punto Sgarbi si è risentito e lo ha estromesso dal gruppo a sua volta. Da lì sono volate accuse e recriminazioni sui social network, ognuno arroccato sulla propria posizione.

Il nuovo scontro a distanza