"Sei un topo", "Non hai cuore". Lite furibonda tra Morgan e Sgarbi

La strana coppia dello spettacolo italiano ma anche della politica, due personalità forti, due caratteri ingombranti. Tanti i progetti in programma per Morgan e Vittorio Sgarbi, ma da oggi la situazione potrebbe cambiare in maniera irreversibile. L'artista e il sottosegretario al ministero della Cultura hanno dato vita a un acceso botta e risposta, con tanto di accuse e insulti. Il motivo? Una serie di nomi cancellati da una chat su Whatsapp.

Scontro durissimo tra Morgan e Sgarbi

Come riportato da Mowmag, la lite furibonda sarebbe legata indissolubilmente alla questione Tenco. Morgan combatte da anni per dare maggiore risalto al patrimonio artistico del cantautore e ha cercato aiuto da Sgarbi e da altri partecipanti alle chat, per la precisione della chat "Rinascimento Dissoluzione". Complice la scarsa attenzione, il leader dei Bluvertigo ha iniziato a togliere dalla chat una serie di persone, ree di non partecipare alla discussione. Mossa azzardata secondo il critico d'arte, che ha deciso di estromettere dalla conversazione Castoldi.

“Io ho chiesto a voi solidarietà e appoggio, perché stimo a priori chi non conosco. Chi mi ha pugnalato invece da me è sempre stato difeso, lo ha fatto perché, sostiene, io ho sporcato in casa sua, eliminando suoi amici, e aggiunge che sono uno stupido perché vado a cercare supporto da una massa di disperati, che invece lui conosce personalmente” , l'esordio di Morgan in un lungo messaggio diffuso nel gruppo. "Non vi fotte proprio un cazzo" , la sua rabbia: "Basta cazzoni. Sgarbi mi ha accoltellato e umiliato, nonostante io lo abbia sempre appoggiato con lealtà, si è permesso di fare questo a me, perché? Perché ho espresso indignazione? Che cosa greve. Ma come si fa a dire 'meno emozionale'? Com'era, troppo emozionato? Molto semplice. Non ce la fate. Così come non ce la farà l’Italia".

Morgan si è detto profondamente deluso da Sgarbi, ma anche rammaricato per il tempo sprecato: "Se non fosse stato per me non sarebbe sottosegretario" , il suo j'accuse. "È uno stronzo, un mostro" , ha aggiunto secondo Mowmag: "Alcuni di voi hanno gli screenshot della discussione tra me e Sgarbi. Giudicate voi, io stacco e me ne fotto, chiudo tutto, siete (quasi) tutti delle merde umane. Affanculo miserabili".