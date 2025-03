"Non sa cantare", "Io almeno lavoro". Volano stracci tra Tony Effe e Valerio Scanu. E Striscia interviene

Ascolta ora 00:00 00:00

A un mese di distanza dalla serata finale si continua a parlare del festival di Sanremo e dei suoi protagonisti. Da giorni è in atto un botta e risposta a distanza tra Valerio Scanu, vincitore della kermesse canora nel 2010, e il rapper Tony Effe, fresco di partecipazione a Sanremo 2025. Il motivo? L'uso dell'autotune e le doti canore. L'ex talento di Amici ha duramente criticato il rapper romano che, per questo, si è visto recapitare un tapiro d'Oro da Striscia la notizia e il botta e riposta tra i due artisti è stato inevitabile.

Le critiche di Scanu

A dare il via alla bagarre è stato Valerio Scanu. Il cantante sardo, che di recente ha partecipato all'ultima edizione di "Ora o mai più", lo show musicale condotto da Marco Liorni, è stato ospite della trasmissione radiofonica condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini "Maschio Selvaggio" e ha dispensato giudizi e critiche sulla scena musicale attuale. " C'è chi va a Sanremo e non sa cantare. Secondo me il più emblematico – ma lo sa anche lui, non stiamo scoprendo la musica -, è Tony Effe", ha dichiarato l'artista, che poi ha aggiunto: "Tony Effe non è intonato per niente, io dico che non sa cantare ma credo che lo sappia anche lui. 'Damme na' mano', neanche la forza di uno strumento come l'autotune è riuscito a intonarla. Ma questo lo dico con il massimo della simpatia". A mettere zizzania tra i due ci ha pensato Striscia la notizia.

La replica di Tony Effe

Valerio Staffelli ha raggiunto Tony Effe a Roma e gli ha consegnato il tapiro d'Oro, chiedendo al rapper di replicare al collega e il romano non si è fatto pregare: "Io lavoro tutti i giorni, a differenza di Valerio… Sono passati quindici anni da quando ha vinto Sanremo, cerchiamo di evolverci!". A proposito della sua partecipazione al Festival, Effe ha poi aggiunto senza troppi complimenti: " Di base mi sono divertito a parte la stampa e quelli che cag... o il ca... o, tipo sto Valerio Scanu". A questo punto per Scanu è stato impossibile non replicare.

L'ultima mossa di Scanu

Intervistato da Monica Setta nel format "Generazione Z" l'ex talento di Amici ha provato a replicare a tono al rapper: " Tony Effe dice che, a differenza mia, lavora tutti i giorni. Se lavorare ogni giorno significa usare l'autotune e mettere due foto sui social, allora ha ragione, io non lavoro.

E comunque io Sanremo l'ho vinto anche se 15 anni fa e lui ancora no". Una risposta alalla quale Tony Effe potrebbe rispondere sui social network, magari con un brano innescando un nuovo dissing dopo quello con Fedez avvenuto mesi fa.