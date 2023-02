“Non ti illudere…”. Giordano asfalta ancora Fedez

A volte basta una replica elegante per zittire l'autore di un intervento a dire poco scomposto. È stato così per Mario Giordano che ha confermato che nella sua puntata di stasera non ci sarà nessun accenno al rapper, se non pochi secondi, per non togliere tempo a questioni più importanti. Dopo giorni di assenza, Fedez era infatti ritronato sui social pubblicando una una violenta invettiva contro il giornalista e conduttore di Fuori dal coro, esibendosi in una sequela di insulti e minacce a lui e all'inviata che avrebbe avuto l'ardire di chiedere in giro se fosse gay. A parte la smentita di Giordano in merito alla presunta inchiesta condotta dal suo programma sul suo orientamento sessuale, ora il rapper sembra aver ripreso l'atteggiamento da bullo che ha caratterizzato gli esordi. Nonostante la volgarità e la bassezza dell'attacco del marito di Chiara Ferragni, Mario Giordano ha replicato con eleganza e confermato che nella puntata di stasera non ci sarà che un accenno al rapper, solo pochi secondi, per non togliere tempo a questioni più importanti.

" Ancora un'inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di 'Fuori dal Coro'. Un abbraccio alla bravissima Costanza Tosi. Per te Fedez stasera solo due paroline. Solo due e nessun servizio, non ti illudere Fedez ", ha scritto il giornalista nel suo profilo Twitter in attesa della puntata di questa sera. Il rapper non ha ancora replicato e probabilmente non lo farà, anche perché quella che lui sperava fosse un'uscita da applausi, che gli avrebbe fatto racimolare qualche like e consenso in più, si è trasformato in un'arma a doppio taglio, come dimostrano le rilevazioni social degli ultimi giorni.