Metodo Fedez: deridere chi lo critica

Dopo esserci sorbiti per mesi da Fedez e compagnia cantante i sermoni sul «valore dell'inclusività», sull'importanza del «rispetto» e via dicendo, Federico Leonardo Lucia si mostra per ciò che è realmente esplicitando la propria ipocrisia e volgarità. Che l'influencer milanese non fosse un campione di eleganza, era già emerso con lo spettacolino a Sanremo in cui aveva simulato un atto sessuale con Rosa Chemical ma le parole rivolte sabato sera contro il giornalista Mario Giordano (a cui va la vicinanza e solidarietà) sono qualcosa di cui vergognarsi.

Tutto nasce dall'accusa di Fedez a una giornalista della trasmissione Fuori dal Coro di indagare sulla sua sessualità chiedendo agli amici di infanzia del rapper se fosse gay. Dopo essere stato avvertito, Fedez ha chiamato la giornalista e, registrata la conversazione, ne ha condiviso alcune parti sulle sue storie di Instagram. Da qui gli insulti a Giordano: «Vi chiedo per favore: io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto. Me lo domando da una vita, e se lo domandano in tanti secondo me» concludendo con un'imitazione di cattivo gusto della sua voce «Ciao Marietto, ciao Marietto».

Dopo queste accuse, è arrivata la risposta di Giordano che ha smentito l'esistenza dell'inchiesta: «Caro Fedez ti sei sbagliato. Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti».

Sebbene questa vicenda possa essere derubricata a una semplice lite social, è in realtà emblematica del doppio standard che caratterizza il modo di agire di Fedez e sodali: immaginiamoci cosa sarebbe accaduto se a pronunciare le sue frasi fosse stato un giornalista o un opinionista vicino al centrodestra.

Sulla diatriba è intervenuto anche il vicepremier Matteo Salvini che su Twitter ha scritto: «Gente che invoca la libertà, parla di libertà, dice di difendere la libertà e poi insulta, deride, offende. Amicizia e solidarietà a Mario Giordano, gigante nel giornalismo e nella vita». Status poi condiviso da Fedez con una foto insieme a Roberto Saviano e la didascalia «su gigante del giornalismo abbiamo riso tantissimo». Ennesima dimostrazione che nella vita si può ottenere visibilità, fare polemiche che si trasformano in soldi e diventare vip ma ci sono cose che non si possono acquistare come l'eleganza e l'educazione che rimangono sconosciute a Fedez.