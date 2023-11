Nuova fiamma per Paola Egonu: Leonardo Puliti, il pallavolista che l’ha fatta innamorare

Paola Egonu torna in Italia e trova l’amore. Così la 24 enne, campionessa del volley azzurro, dopo una stagione in Turchia, è tornata a giocare nel nostro Paese, ritrovando anche la metà della sua mela. Stiamo parlando di Leonardo Puliti, 32enne, schiacciatore umbro da tre stagioni al Moyashi Garlasco, in serie A3. Così, il filo conduttore della loro storia d’amore non poteva essere che la pallavolo. Un legame nato – secondo quanto riporta una persona molto vicina alla coppia - poco più di un mese fa.

I primi scatti insieme

La neo coppia era apparsa in pubblico per la prima volta il 22 ottobre, in occasione del grande match a San Siro tra Milan e Juventus. Infatti, risale proprio a quel giorno lì il primo scatto insieme, in cui i due si guardavano con complicità. Poi, un’altra foto pubblicata sui social di Leonardo, con didascalia alcuni versi della canzone Cupid’s Chokehold dei Gym Class Heroes. Parole che, effettivamente, non lasciavano spazio a dubbi: “Chiamalo stupido, chiamala fortuna, chiamalo amore o come vuoi, ma ovunque vada tengo la sua foto nel portafoglio” . Adesso, a distanza di una settimana, arriva un’ulteriore conferma. Nella giornata di ieri, lo youtuber Mattia Ferrari ha pubblicato un post, sempre su Instagram, contenente una foto insieme alla coppia: “Ero in Autogrill e mi hanno fermato un ragazzo e una ragazza. Sono talmente fuso che ci ho messo un po’ per capire che erano Paola Egonu e Leonardo Puliti” , queste le parole a corredo dello scatto.

Chi è Leonardo Puliti

Classe 1991, Leonardo Puliti, è laureato in legge e ha sostenuto un master in Sport & business management. Originario di Terni (il padre è stato sindaco della città per ben due legislature), anche Leonardo è passato dal Club Italia come Egonu. Così, ha giocato lì in serie B1 nella stagione 2010-2011, per poi trasferirsi a Roma. Successivamente, sono arrivate diverse convocazioni nelle Nazionali giovanili; da tre anni, invece, indossa la maglia di Garlasco. Insomma, chissà se adesso, Paola Egonu, dopo la fine della storia con il pallavolista polacco Michal Filip (terminata la scorsa estate, prima che la campionessa si trasferisse a Istanbul) e dopo i problemi di salute legati al ginocchio, non possa ritrovare la serenità tra le braccia di Leonardo. Nel frattempo, Paola cerca di portare in alto la squadra che, nella giornata di domenica 5 novembre, ha fatto registrare un record di pubblico per una partita di pallavolo femminile in Italia; basti pensare che al Forum di Assago erano presenti 12.562 spettatori.