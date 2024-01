"Oggi non siamo in due, ma in tre". L'inaspettato annuncio di Guenda Goria

Ascolta ora: ""Oggi non siamo in due, ma in tre". L'inaspettato annuncio di Guenda Goria "

Buone notizie per Guenda Goria: l’ex gieffina ha annunciato di essere incinta. Guenda ha deciso di dare l’annuncio a La Volta Buona, ospite nel pomeriggio di Rai Uno, da Caterina Balivo, insieme al futuro marito Mirko Gancitano; lo stesso studio in cui, lo scorso 18 ottobre, il giovane le aveva chiesto di sposarlo.

L’annuncio di Guenda Goria

Un’enorme emozione quella provata da Guenda Goria, che definisce questa gravidanza un vero e proprio miracolo. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, infatti, era stata costretta a sottoporsi ad un intervento di rimozione di una tuba, a causa di un’inaspettata gravidanza extrauterina che aveva messo a repentaglio la sua vita.

E a sorpresa Mirko chiede la mano di Guenda Goria davanti allo sguardo commosso di Maria Teresa Ruta #LaVoltaBuona pic.twitter.com/5Q8Gxp1mx2 — La Volta Buona (@voltabuonarai) October 18, 2023

“Sono un po' emozionata, perché è stato un traguardo, che per me è un miracolo. Oggi non siamo solo in due, ma siamo in tre”, ha detto con la voce rotta dal pianto per l’emozione Guenda. Poi, ha aggiunto: “Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli. Sono 3 anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio, perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, perché è stata una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo”. Infine, tenendo per mano il suo Mirko, ha concluso: “Dopo quell’episodio è stata un’emozione poter essere ancora qui e ho iniziato anche a non pensarci”.

Le nozze di Guenda Goria e Mirko Gancitano

Un periodo decisamente all’insegna dell’amore e delle sorprese per Guenda Goria che a breve convolerà a nozze con Mirko. I due era stati costretti a rimandare il matrimonio che, inizialmente, era previsto per lo scorso autunno. Tuttavia, sono riusciti a fissare una nuova data e così, pronunceranno il fatidico “sì” il prossimo 16 maggio.

“Caterina, il tuo programma si chiama La volta buona, vorrei che oggi fosse la nostra volta buona. Noi ci siamo già sposati per via spirituale. Non ci siamo sposati in chiesa, come piacerebbe a me”, aveva detto lo scorso 18 ottobre Mirko nel salotto che ormai sembra essere il porta fortuna del loro amore. E ancora: “Magari nella mia terra, nella mia Sicilia. E quindi quale miglior momento se non la nostra volta buona con Maria Teresa in collegamento e tuo papà che sicuramente ci starà guardando, per chiederti se vuoi sposarmi”. A quel punto, dopo essersi inginocchiato e averle dato l’anello, Guenda lo ha baciato e insieme hanno ballato sulle note di Tango di Tananai.