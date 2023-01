Guenda Goria: "Ho rischiato di morire. Sono viva per miracolo"

Guenda Goria è tornata a sorridere dopo mesi difficili. L'attrice è stata ospite del programma di Rai Uno "Oggi è un altro giorno" e ha raccontato l'incubo vissuto solo pochi mesi fa, quando ha rischiato di perdere la vita in seguito a un'emorragia interna: " Sono viva per miracolo ".

La figlia di Amedeo Goria e Teresa Ruta ha rivelato che lei e il compagno, Mirko Gancitano, da tempo stavano cercando una gravidanza. Il desiderio di diventare genitori, però, non li aveva preparati a quello che è successo. " Non avevo sintomi e non avevo fatto un test di gravidanza", ha raccontato Guenda Goria a Serena Bortone, rivelando quando è iniziato il suo dramma: "Ero da sola in un bar di Milano a prendere un caffè. Mi sono guardata e ho visto che ero in un lago di sangue". L'attrice non si è fatta prendere dalla paura, ma davanti alla cassa ha avuto un malore: "Il cassiere mi dice che non ho una bella cera e in pochi istanti sono svenuta ".

Quello che succede dopo lo ha raccontato Maria Teresa Ruta, anche lei ospite di Oggi è un altro giorno. " Mi hanno chiamata al cellulare, ero a Torino da mia madre e mi dicono che stavano portando Guenda in ospedale". Una volta in clinica, la figlia di Goria ha scoperto di avere una gravidanza extrauterina che le aveva provocato un'emorragia. "Mi hanno fatto le analisi del sangue e sono risultata incinta ma dall'ecografia nell'utero non risultava niente ma l'embrione stava crescendo in una tuba. Ero sconvolta" .