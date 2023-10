"Ora la chiamo col suo nome". Wanda Nara parla della leucemia

" Ho la leucemia, adesso la chiamo col suo nome ". Così Wanda Nara ha scritto in risposta a in follower sul suo profilo Instagram rispondendo a una domanda di un follower. È la prima volta che la showgirl ammette di essere stata colpita dalla malattia dopo le voci che si sono rincorse nei mesi scorsi, che hanno fatto preoccupare i tanti follower dell'argentina. La moglie di Mauro Icardi, impegnata nello show Ballando con le stelle di Rai 1.

" All'inizio dicevo questa cosa che ho. Poi ho potuto chiamarla malattia. E adesso la chiamo col suo nome ", ha aggiunto, spiegando quando possa essere complicato per chi viene colpito da questo tipo di patologia prenderne coscienza. L'accettazione della malattia è il primo passato per iniziare il percorso di guarigione ma resta ancora l'incognita sulle cure che Nara dovrebbe fare per uscire dalla malattia. " È stata una svolta totalmente imprevista. Sto cercando di vivere con la stessa forza di prima, valorizzando ogni giorno la vita ", ha spiegato qualche tempo fa Wanda Nara qualche tempo fa in un'intervista. Anna Rosenfeld, avvocato vicino alla showgirl, durante un programma argentino, ha spiegato che la moglie di Mauro Icardi sta facendo il percorso indicato dai medici. " Posso dire che Wanda sta seguendo tutte le cure alla lettera e ovviamente sappiamo tutti che se la caverà ", ha spiegato l'avvocato.

I fan la possono seguire in tv ogni weekend nel programma di Rai 1 e possono capire che al momento le sue condizioni di salute sono buone. Le sue evoluzioni in pista sono davanti agli occhi di tutti e i fan si sono tranquillizzati. Anche la rientrata crisi con Mauro Icardi ha contribuito a riportare un po' di tranquillità nella vita dell'argentina. Il matrimonio con il calciatore sembrava essere ormai finito ma i due sono riusciti a ricucire il rapporto, probabilmente anche in nome dei figli, e sono riusciti a rimettere insieme i pezzi del matrimonio. In un momento comunque difficoltoso come quello che sta attraversando Wanda dal punto di vista della salute, l'appoggio di una persona al suo fianco come un marito può essere un appoggio in più per affrontare la malattia.