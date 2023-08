Pamela Camassa, in prima linea per aiutare i disabili

Sarà un concerto che porterà gioia e qualche sorriso in più, quello che si svolgerà sabato 26 agosto dalle ore 21,30 in piazza Regina Margherita a Grottaglie (Taranto) e che vedrà protagonista Ronn Moss, l'indimenticabile Ridge della soap Beautiful, da tempo apprezzato cantate. Questo perché lui, Pamela Camassa ed Elisabetta Gregoraci, saranno i protagonisti di due giorni dedicati interamente ai ragazzi disabili della cooperativa Oltreamici.

L'idea di queste giornate benefiche, e anche dell'organizzazione dell'evento che vedrà poi nella giornata di domenica un iconico party, con la presentazione di vini, oli e prodotti artigianali alla cui realizzazione hanno partecipato i ragazzi della cooperativa, è dell'imprenditore Alessandro Saracini presidente Fimpi, Federazione di piccole e medie imprese della settore sanitario. " Ho voluto offrire questo evento ai ragazzi della cooperativa che amano la vita, la musica e anche Ron Moss, che subito ha dato la sua disponibilità. Inoltre - spiega - le attività della cooperativa, sono un’occasione per loro di mettersi in gioco attraverso l’integrazione lavorativa e nel contempo quella territoriale".

Madrina dell'evento Elisabetta Gregoraci, mentre a presentare il concerto di Ron Moss, sarà proprio l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi Pamela Camassa, che incontriamo durante una pausa dalle prove della serata.

Sarà lei la presentatrice del concerto benefico di Ronn Moss, quanto per un'artista è importante partecipare a questo tipo di manifestazioni?

"Molto, perché ogni volta si ha la fortuna di riempire il proprio bagaglio personale di emozioni e di conoscere da vicino le storie più diverse di persone che stanno lottando, magari anche soffrendo. Trovo che siano grandi insegnamenti di vita, a cui il nostro lavoro ci dà la possibilità di approcciare".

È sempre stata molto impegnata nell’ambito del sociale, all'inizio della sua carriera rifiutò di rappresentare l’Italia in Nigeria, a "Miss Mondo" in segno di protesta per il trattamento riservato alle donne di quel Paese. Non tutti lo avrebbero fatto. Continua ad essere sempre così battagliera?

"Quella fu una decisione molto importante soprattutto per me stessa, perchè nel mio piccolo ero riuscita a fare qualcosa di grande. Tutt’ora mi sento una guerriera, cerco di affrontare la vita sempre con positività e determinazione e di stare al fianco degli altri, di chi ha bisogno e spesso non ha voce".

Ha fatto cinema, tv, reality, nel suo profilo Instagram si definisce showgirl, modella e attrice. Qual è l’espressione artistica che ama di più, quella che sente più nelle sue corde?

"Negli anni ho avuto la possibilità di far parte di diversi gruppi di lavoro, e sicuramente la dimensione artistica che sento più mia è quella della showgirl. In passato ho lavorato con Carlo Conti in alcuni suoi programmi dove presentavo, cantavo e ballavo. Farlo mi ha fatto sentire completamente appagata lavorativamente. Purtroppo oggi il mondo dello spettacolo è cambiato, e per molte ragioni questo tipo di programmi dove puoi esprimerti in diversi modi, non esistono più. Mi verrrebbe da dire: 'non esistono più i varietà di una volta'".

Partecipare all’"Isola dei Famosi" non deve essere stata una cosa semplice vista la durezza del reality, cosa l’ha spinta ad accettare?

"Come dicevo prima, il fatto di sentirmi una guerriera. È sempre stato un reality al quale avrei voluto partecipare perché ti mette alla prova sia a livello fisico che mentale. Ti spinge al limite e riesce a far uscire tutte le sfumature del tuo carattere. Volevo mettermi in gioco e ho accettato. Sono fiera del percorso personale che ho fatto".

In molti l’hanno data come vincitrice morale le è dispiaciuto non esserlo?

"Mi ha fatto molto piacere l'affetto da parte delle persone, significa che sono riuscita a fare un bel percorso, anche se non posso negare di essere dispiaciuta di non aver realmente vinto. Ho un carattere competitivo, lotto sempre per raggiungere i miei obiettivi e vincere l'Isola, era uno di quelli".

Ha dichiarato che nonostante le difficoltà che ha provato, ha comunque nostalgia del reality, cosa le manca?

"Chi ha seguito il programma ha visto le tante difficoltà che ci sono state. I giorni, le ore non passavano mai, la noia, più che la fame, è stata la cosa più dura da superare, per questo non vedevo l’ora di tornare a casa. Una volta rientrata però, mi è mancata molto la connessione con la natura, dormire sotto le stelle, camminare scalza, fare il bagno la mattina all’alba in quel mare stupendo e convivere con animali mai visti prima. Mi manca perfino la presenza di alcuni mie compagni di viaggio con cui ho condiviso un percorso di crescita molto bello".

Da 16 anni è la compagna di Filippo Bisciglia, è complicato avere un partner che fa il tuo stesso lavoro?

"No perché entrambi conosciamo le dinamiche e le tempistiche di questo lavoro. Le cose positive ma anche le difficoltà di questo mondo, e questo ci porta spesso a confrontarci e allo stesso modo a supportarci e consigliarci. Siamo una perfetta squadra".

In un periodo in cui le coppie durano pochissimo, soprattutto quelle del mondo dello spettacolo, qual è il segreto per rimanere 16 anni insieme?

"Abbiamo l’esempio delle nostre famiglie che per fortuna sono ancora unite. Lottiamo insieme e abbiamo trovato il nostro equilibrio, non possiamo fare a meno l'uno dell'altra":

Come sta passando l’estate? Lavoro o un po’ di svago?

"L’estate per me è la stagione più bella, quindi assolutamente mare e vacanze tranquille con famiglia e amici".

C’è qualche novità che l’aspetta a settembre?

"Me lo auguro, perché ci sono molte cose in ballo a cui tengo e spero vadano in porto. Incrocio le dita e nel frattempo voglio godermi queste due giornate in cui sto incontrando ragazzi meravigliosi con grandi difficoltà, ma sempre con il sorriso, che mi stanno insegnato molto".