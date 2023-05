Isola dei Famosi 2023, le pagelle: in crescita Pamela Camassa voto 8, male Christopher Leoni voto 4

È andata in onda ieri sera su Canale 5 una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Nel quinto appuntamento con il reality dei sopravvissuti abbiamo assistito a diversi colpi di scena: dal televoto flash che ha visto Nathalie Caldonazzo ricongiungersi con il resto dei naufraghi, a Cristopher Leoni che ha dovuto fare rientro sull’Isola di Sant’Elena; e ancora, dalla telefonata inaspettata per Fiore Argento da parte della sorella Asia per provare a convincere – senza successo - la naufraga a rimanere sull’Isola, a un mancamento in diretta di Corinne Cléry prima della prova di coraggio. Dopo l’addio alle spiagge honduregne della coppia Cecchi Paone – Antolini e quello di Fiore Argento, a dovere abbandonare Playa Tosta a seguito delle nomination della scorsa settimana, l’ultimo arrivato in Honduras, Gian Maria Sainato. Tre, invece, i naufraghi finiti al televoto per la prossima puntata: Pamela Camassa, Helena Prestes e Fabio dei Jalisse.

Ecco le pagelle della quinta serata.

Naufraghi

La tribù delle Chicas:

Helena Prestes – voto 4

La “bersagliata” del gruppo e forse, un motivo ci sarà. Helena, purtroppo, stando a quanto dimostrato fino ad ora farebbe perdere la pazienza davvero a chiunque. Durante il confronto con Cristina Scuccia, la naufraga rivela di averle detto che se fossero state amiche sarebbero risultate più forti; così, la Prestes ammette da sé di essere una calcolatrice nel gioco. Ad oggi, invece, sembra combattere una “guerra” da sola; tuttavia, forse si tratta soltanto di una strategia e Vladimir ha ragione a farglielo notare.

Corinne Cléry - voto 6

Finalmente è esplosa e si è lasciata andare dicendo cosa pensa anche nel corso della diretta e così, Corinne ha spiegato ciò che la infastidisce della Prestes. Prima della prova di coraggio, l’attrice è stata colta da un mancamento a causa della sua fobia per i serpenti, salvo poi riprendersi subito mangiando una bella parmigiana.

Fiore Argento - voto 5

La naufraga è rimasta molto delusa per essere rimasta ultima nella catena di salvataggio la scorsa settimana e per questo dà della volta faccia alla Scuccia che ha preferito Helena Prestes a lei; tuttavia, il pubblico decide di salvarla. Poi, a colloquio con Ilary ha ammesso di stare vivendo un periodo un po' difficile e di volere abbandonare l’Isola ed effettivamente, questo lo si legge nei suoi occhi. Alla fine – dopo un continuo tira e molla - decide di lasciare il reality.

Cristina Scuccia – voto 7

Fa un passo indietro rispetto alla scorsa settimana e si schiera definitivamente contro la Prestes. La Scuccia - dopo una partenza in sordina - parrebbe finalmente essersi lasciata andare; inoltre, sta dimostrando anche una grande forza e tenacia, al punto da vincere da sola una prova consentendo agli altri naufraghi di fare la doccia.

Pamela Camassa – voto 8

Pamela è finalmente uscita fuori: non soltanto di puntata in puntata sta mostrando la sua forza nelle prove honduregne, ma sembra anche essere entrata a pieno nelle dinamiche del gruppo. Non si risparmia in nulla e definisce maleducata Helena. A dimostrazione di quanto la naufraga stia diventando una vera protagonista, Marco Mazzoli (leader della settimana) la manda in nomination ammettendo che si tratti di strategia.

Nathaly Caldonazzo - voto 6

Il televoto decide che la showgirl può fare rientro a Playa Tosta. Non ci resta altro che attendere i prossimi giorni per vedere la naufraga alle prese con il resto del gruppo dal momento che anche sull’Isola di Sant’Elena ha avuto da ridire con l’unico abitante.

La tribù degli Hombres

Andrea Lo Cicero – voto 5

Dopo mezza puntata per cercare di convincere Fiore Argento a rimanere sull’Isola, il naufrago decide di nominarla; decisamente un passo falso.

Luca Vetrone – voto “Wanted”

La vera domanda è: Luca Vetrone era in Honduras nella puntata di ieri sera?

La tribù degli “ex” Accoppiados

Marco Mazzoli e Paolo Noise – voto 7

I due sono stati sicuramente fortificati dalla visita delle mogli, tanto che Noise sembrerebbe essere convinto ad arrivare fino in fondo e così, esclama: “Il gioco è farli fuori tutti”. Quest’ultimo è stato anche protagonista dello scontro con Andrea Lo Cicero e, senza giri di parole, gli dice che si è montato la testa al punto da sentirsi Rambo. Anche Mazzoli è esploso contro Sainato e - in modo schietto e diretto - lo accusa di avere interesse solo per le telecamere. Insomma, Mazzoli e Noise non peccano certamente di sincerità.

Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci) - voto 6.5

La divisione pare avere fatto bene alla coppia; Finalmente Alessandra ha espresso la sua opinione, inveendo duramente contro Helena. È la prima volta che vediamo la naufraga perdere le staffe; così, dopo 5 settimane, ci rendiamo conto che la Drusian è approdata in Honduras. Alla fine, non si trattiene e le dà della ragazzina. Su Fabio, invece, c’è ancora da lavorare, vedremo se il televoto gli darà una scossa.

“Tribù Sant’Elena”

Christopher Leoni - voto 4

Dopo avere litigato per tutta la settimana con Nathalie, in puntata – per una “strana” coincidenza – Christopher sembra avere rimosso tutto; così, sorridente, dice ad Ilary che sull’Isola di Sant’Elena va tutto bene. Non contento finge di essersi interessato alle condizioni di salute della showgirl quando, invece, avrebbe voluto soltanto metterla in cattiva luce, lasciando intendere che non fosse in grado di gestire le quantità di cibo.

Gian Maria Sainato – voto 4

Gioca a fare la “vittima” sulle battute che gli rivolgono Noise e Mazzoli; tutto giusto se la cosa gli avesse davvero dato fastidio, tuttavia, sarebbe stato meglio farlo anche senza le telecamere.

Opinionisti e inviato

Vladimir Luxuria – voto 8

La Luxuria ha dimostrato di avere intuito la strategia di Helena, quello di giocare da sola per essere forte. Poi perde la pazienza e dice a Christopher che “ha rotto le scatole”. Insomma, l’opinionista è sempre pungente, ma spesso si fa portavoce del pensiero di tanti telespettatori.

Enrico Papi – voto 7

Ha azzeccato l’esito del televoto, indicando Sainato come il probabile eliminato, anche se non era difficile intuirlo. L’opinionista sta decisamente migliorando, tanto che nel corso della puntata è stato protagonista di diverse battute (e non fuori luogo). Alla fine, rivolge un appello al figlio di Corinne invitandolo a riallacciare i rapporti con la mamma e sottolineando quanto il legame genitore-figlio sia prezioso.

Alvin - voto 7.5

Alquanto piccato chiede alla conduttrice e ad Enrico Papi di seguire le prove dei naufraghi senza perdersi in chiacchiere. Più di una volta nella puntata di ieri sera abbiamo assistito a “battibecchi” tra l’inviato, Papi e Ilary Blasi; resta da capire se si tratti di siparietti per stemperare gli animi o se dietro si celi qualcos’altro.

Ilary Blasi – voto 8

Dopo una breve parentesi in white, ritorna il total black proposto nelle precedenti puntate. “I poli opposti che non si attraggono”; così, apre subito la puntata ammettendo apertamente che Vladimir ed Enrico Papi non si piacciono. Poi, dà del permaloso ad Alvin in diretta televisiva e senza farsi problema alcuno. Alla fine per non farsi mancare proprio nulla tuona contro Enrico Papi: “Ogni tanto qualcosa giusta la dici”; insomma, nella puntata di ieri sera la conduttrice si è dimostrata più agguerrita che mai a dimostrazione del suo essere sempre sincera.

Ancora un buon risultato da parte del reality in termini di ascolto che, nella serata di ieri, ha registrato il 18.3% di share.