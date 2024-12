Pandorogate, c'è l'accordo tra Ferragni e Codacons: l'associazione ritirerà la querela

Ascolta ora 00:00 00:00

Il nuovo anno potrebbe portare un bel "regalo" a Chiara Ferragni, che da dicembre 2023 è stata travolta dal caso del "pandorogate". Al momento, risulta essere iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di truffa aggravata ma nelle prossime settimane potrebbe cambiare tutto, perché pare che il Codacons abbia l'intenzione di rimettere la querela sporta, il che costringerebbe la Procura di Milano a rivedere le sue accuse nei confronti di Ferragni.

Come riferisce il Corriere della sera, infatti, pare che gli avvocati dell'influencer e l'associazione dei consumatori siano arrivati a un accordo sia per il caso Balocco che per le uova di Pasqua Dolci Preziosi, anche quelle nel mirino nella procura per un'operazione benefica poco chiara. Il Codacons, insieme ad Assoconsumatori, aveva querelato Ferragni per i due casi ma pare che l'influencer abbia accettato di risarcire per intero chi abbia acquistato i prodotti contestati e, in più, sia disponibile a versare 200mila euro a sfondo benefico per un'associazione che si occupa di violenza contro le donne. Ma pagherà anche le spese legali sostenute in questo anno.

I dettagli sono stati spiegati in una nota congiunta firmata da Ferragni e dal Codacons, in cui viene espressa l'intenzione di " porre fine a ogni reciproca contestazione per favorire, più in generale, la distensione dei rispettivi rapporti ". L'accordo, si legge ancora nella comunicazione, " segna la duplice volontà delle parti, da un lato, di chiudere le pregresse vertenze e, dall'altro lato, di guardare positivamente al futuro, istaurando un clima di collaborazione e rispetto con l'obiettivo di favorire iniziative concrete e un dialogo costruttivo su temi sociali di comune interesse ".

Inoltre, la donazione che Ferragni effettuerà all'associazione scelta in accordo con il Codacons sarà solo parte di un progetto più ampio, che prevede la realizzazione da parte dell'associazione dei consumatori, " progetto 'Oltre il Silenzio' per assistere e supportare le vittime di violenza di genere e che si concluderà con un importante evento nazionale cui parteciperà anche la stessa Chiara Ferragni ".

è di completa soddisfazione per le associazioni e per i consumatori che le stesse rappresentano, e sottolinea l'importanza della donazione concordata, che potrà essere di concreto aiuto alle donne più fragili

L'accordo, che sarebbe stato ormai raggiunto, spiega il presidente del Condacons, "".