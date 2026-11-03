Paolo Belli riparte: “Torno al mio lavoro”

Dopo mesi lontano dalle scene, Paolo Belli rompe il silenzio e annuncia il suo ritorno al lavoro. Lo fa attraverso un video pubblicato sui social, con il quale sceglie di rivolgersi direttamente al pubblico che in questi mesi non gli ha mai fatto mancare affetto e vicinanza. Poche parole, pronunciate con evidente partecipazione e commozione, per comunicare una decisione importante: tornare gradualmente alla propria attività professionale, pur consapevole che nulla sarà più esattamente come prima.

«Quello che voglio dirvi con questo video è che ho deciso di tornare al mio lavoro», esordisce il musicista. Poi il ringraziamento a quanti gli sono stati accanto durante un periodo particolarmente difficile: «Volevo ringraziare tutti voi per il grande affetto che mi avete dimostrato in questi mesi, con le vostre parole, con i vostri pensieri o anche con un semplice saluto per la strada. Davvero grazie, grazie davvero».

Un messaggio che arriva dopo una lunga pausa, seguita alla tragedia dello scorso luglio, quando Belli rimase coinvolto in un incidente in bicicletta a Cognento, nella provincia di Reggio Emilia. Nell’impatto con il 41enne Alessandro Magnani, che si trovava a piedi per motivi di lavoro, l’uomo riportò ferite gravissime e morì il giorno successivo, il 14 luglio, all’ospedale Maggiore di Parma. Una vicenda per la quale la Procura ha aperto un’indagine per omicidio stradale e che ha inevitabilmente segnato gli ultimi mesi dell’artista.

“Ripartire senza dimenticare”

Nel video, Belli non nasconde il peso di quanto accaduto e chiarisce che la ripresa dell’attività non significa lasciarsi alle spalle la tragedia. «Ripartire lo devo a tutti voi e lo devo anche a chi lavora insieme a me. Sicuramente lo farò con uno stato d’animo diverso, senza dimenticare nulla, anche quando mi vedrete sorridere e cantare».

È probabilmente il passaggio più significativo del suo intervento: la consapevolezza che tornare a esibirsi, cantare e ritrovare il proprio pubblico non significa cancellare il dolore né dimenticare una vicenda così drammatica. Il suo è un ritorno che porta con sé una consapevolezza diversa, come lui stesso tiene a sottolineare.

Il filmato si conclude con un saluto semplice, ma carico di significato: «Ci vediamo presto in giro. Ciao a tutti».

L’assenza da Ballando e le parole di Milly Carlucci

In questi mesi, inevitabilmente, si è parlato anche della sua assenza da Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 che per anni lo ha visto protagonista accanto a Milly Carlucci. Una presenza diventata familiare per milioni di telespettatori, tanto da rendere particolarmente evidente il vuoto lasciato in questa edizione.

A spiegare le ragioni della sua assenza era stata proprio la conduttrice, intervenuta anche a Tv Talk. Con grande delicatezza e affetto, Carlucci aveva voluto dedicare un pensiero al suo storico compagno di viaggio, chiarendo che non si trattava di un addio alla trasmissione.

«Era un pensiero dovuto, il ringraziamento a Paolo. La sua è un’assenza temporanea, dovuta a una tragedia personale che lo ha segnato. Ha deciso di fare un passo indietro rispetto alla sua presenza nel programma. È un passo indietro di grande delicatezza nei confronti sia del pubblico sia della sua storia», aveva spiegato.

Una scelta condivisa, dunque, e maturata nel rispetto di un momento personale particolarmente complesso. La Rai aveva già comunicato che Belli non sarebbe comparso in video nell’edizione 2026 di Ballando con le Stelle durante la conferenza stampa del programma, pur continuando a collaborare alla realizzazione del programma dietro le quinte. L’azienda aveva inoltre manifestato l’intenzione di ritrovarlo presto protagonista di nuovi progetti televisivi.

Un nuovo capitolo, senza dimenticare

Il video pubblicato oggi segna quindi un passaggio importante. Non un ritorno alla normalità, almeno non ancora, ma la volontà di riprendere in mano la propria vita professionale, ritrovando progressivamente il contatto con il pubblico, con la musica e con il palcoscenico.

Paolo Belli sceglie di farlo ringraziando chi gli è stato vicino, senza nascondere che porterà sempre con sé il ricordo di quanto accaduto. E forse è proprio questo il senso più autentico del suo messaggio: si può ricominciare, si può tornare a sorridere e a cantare, senza per questo dimenticare.