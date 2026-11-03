Paolo Bonolis a Londra con la nuova fidanzata. Chi è Carola Moroni

A tre anni di distanza dalla separazione da Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis volta pagina e torna a sorridere al fianco della nuova compagna, Carola Moroni. Da giorni si rincorrevano le voci sulla frequentazione tra il conduttore e giudice di Tu sì que vales e l’imprenditrice, ma la conferma è arrivata solo ora dalle pagine del settimanale Chi, che ha immortalato la coppia a Londra durante un breve weekend.

Le foto a Londra

Le immagini pubblicate in esclusiva dalla rivista confermano il legame sentimentale: i gesti d’affetto e la grande intesa tra Paolo e Carola raccontano di una storia già matura, come confermato da Chi: “Una relazione che va avanti, silenziosamente, da tempo. I due, infatti, si sarebbero conosciuti circa un anno fa, prima di Natale”. A Londra la coppia non era da sola: con il conduttore e la compagna c’erano il figlio di Bonolis, Davide e la fidanzata, a confermare che Carola è già parte della famiglia: “In questi mesi si sono mossi con circospezione, gli amici del conduttore confermano che Paolo è molto innamorato e Carola non cerca visibilità”.

Chi è Carola Moroni

Il volto di Carola Moroni è già noto al pubblico televisivo. Nell’estate del 2023, infatti, aveva partecipato al reality Temptation Island come tentatrice e aveva avuto una breve relazione con Manuel Maura. Ma il suo passato televisivo è stato breve. Laureata in Informatica, 32 anni, Carola ha deviato la sua carriera sulla gestione aziendale, gestendo un locale a Roma, e poi sull’imprenditoria digitale, prendendo le distanze dal mondo dello spettacolo. Secondo alcune indiscrezioni Bonolis e Carola si sarebbero conosciuti negli ambienti di Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi, dove il conduttore collabora per Tu sì que vales.