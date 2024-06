La passione sul set, l’addio nel 2008, la figlia: la storia d’amore tra Giorgio Pasotti e Nicoletta Romanoff

Giorgio Pasotti compie 51 anni. Nella sua vita costellata di successi cinematografici e televisivi, un grande ruolo hanno giocato le donne che sono state al suo fianco e tra loro c'è l'attrice Nicoletta Romanoff. La storia d'amore tra Giorgio Pasotti e Nicoletta Romanoff ha tenuto banco per oltre un decennio sulle riviste di gossip: dall'amore sbocciato sul set alla nascita della figlia Maria fino alle numerose crisi e all'addio arrivato nel 2014.

L'incontro sul set della miniserie

È il 2004. Giorgio Pasotti è reduce dal successo della serie tv "Distretto di Polizia" mentre Nicoletta Romanoff è popolare grazie a ruolo di Valentina in "Ricordati di me" di Gabriele Muccino. Angelo Longoni sceglie entrambi come protagonisti della nuova serie televisiva in due puntate, "Un anno a primavera". Si tratta della prima volta che Giorgio e Nicoletta lavorano insieme e sul set tra i due è subito amore. La coppia, giovane e di successo, non nasconde la passione esplosa sul set e nella prima intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, in occasione della messa in onda della serie, rivelano di essersi innamorati durante le riprese.

La prima uscita pubblica

Giorgio e Nicoletta non si nascondono dai paparazzi e nel primo anno di relazione si mostrano innamorati e affiatati a diversi eventi. La prima uscita pubblica avviene in occasione della Mostra Armani alle Terme di Diocleziano a maggio 2004 mentre a settembre dello stesso anno i due attori partecipano alla mostra del Cinema di Venezia. A febbraio 2005 Pasotti e la fidanzata sono protagonisti ai Nastri d'Argento, dove l'attore è candidato a ben due statuette come Miglior attore protagonista per "Dopo mezzanotte" e "Volevo solo dormirle addosso".

Il presunto flirt con Vanessa Incontrada

Mentre la carriera di Nicoletta va a rallentatore, Giorgio Pasotti è protagonista di numerose pellicole e serie tv. Nel 2005 gira "Quale Amore" al fianco di Vanessa Incontrada e subito sulle riviste di gossip si scatena il pettegolezzo di un presunto flirt tra l'attore e la collega spagnola. Per la stampa rosa Nicoletta e Giorgio stanno vivendo una crisi profonda e l'incontro con l'Incontrada avrebbe peggiorato le cose. A inizio 2006, quando il film approda al cinema, Novella2000 intervista Pasotti che nega il flirt con Vanessa Incontrada: "Nicoletta è la donna della mia vita. Non c'è mai stata una relazione tra me e Vanessa e con la mia compagna sogno il matrimonio". La coppia trascorre un'estate serena tra eventi e Festival e le foto dei paparazzi li mostrano felici lontano da ogni voce di crisi.

L'annuncio delle nozze

Maggio 2007. Nicoletta torna di nuovo protagonista al cinema con il film "Cardiofitness". In occasione dell'uscita della pellicola nelle sale, durante un'intervista, parla della relazione con il compagno Giorgio: "Da fuori le storie sembrano sempre una favola. Io e Giorgio abbiamo tante affinità e ci amiamo, ma sappiamo anche litigare. Siamo testardi e lo scontro è inevitabile". L'amore è solido e poche settimane dopo la rivista Grand Hotel dedica loro la copertina con un titolo importante: "Ci sposeremo presto". L'attrice è in attesa di ottenere il divorzio dal primo marito, il produttore cinematografico Federico Scardamaglia, ma sogna di sposare Pasotti il prima possibile.

La pausa di un anno nel 2008

Marzo il 2008. Pasotti viene scritturato per interpretare il ruolo di protagonista nella serie in dodici puntate "La scelta di Laura". Co-protagonista della fiction è Giulia Michelini, che Pasotti già conosce e con la quale ha già lavorato. Sul set Giulia e Giorgio sono il chirurgo Fabio Moreno e la specializzanda Laura Bertini e l'amore inscenato davanti alle telecamere si trasforma in vera passione, tanto da spingere Pasotti a lasciare la compagna Nicoletta. La storia tra Giulia e Giorgio dura un anno ma a inizio 2009 i due si dicono addio e Giorgio si riavvicina alla Romanoff. "Con Giulia, ci siamo lasciati con molta serenità e siamo in ottimi rapporti. Tra noi non c’è nulla da chiarire", racconta l'attore su Donna Moderna, parlando del ritorno di fiamma con Nicoletta: "C'è stato un riavvicinamento con Nicoletta, per lei provo dei sentimenti molto forti".

La gravidanza e la nascita di Maria

Dopo la lontananza, Giorgio e Nicoletta si riscoprono più innamorati e il sogno di una famiglia si concretizza nel 2009. Ad aprile la coppia torna a mostrarsi in pubblico in occasione della prima dello spettacolo "Col piede giusto" a Roma e Nicoletta è già in dolce attesa. La notizia della gravidanza, però, viene tenuta segreta dalla coppia fino a ottobre quando, in occasione del Roma Film Fest, la Romanoff sfoggia il pancione sul red carpet. "Questo figlio sarebbe potuto arrivare in qualsiasi momento degli ultimi sei mesi. Se ha scelto di arrivare ora, è perché ha ritenuto che io e Giorgio fossimo maturi", dichiara Nicoletta a Vanity Fair nel novembre 2009, quando la rivista le dedica la copertina nel pieno del suo settimo mese di gravidanza. Il 19 gennaio 2010 viene alla luce Maria Pasotti, primogenita della coppia.

La famiglia e la carriera

Tra il 2010 e il 2012 Nicoletta si dedica alla figlia Maria e ai due bambini avuti dal precedente matrimonio, ma gira anche un film "Posti in piedi in paradiso" e partecipa al programma televisivo Colorado - 'Sto classico. Dal canto suo, Giorgio Pasotti è in giro tra diversi set da "Baciami Ancora" a "L'amore non basta (quasi mai...)" fino al ruolo di Giuseppe Garibaldi nella miniserie Anita Garibaldi. Nell'autunno 2013, però, sulle riviste di gossip inizia a circolare la voce di una nuova crisi tra i due attori. Nicoletta e Giorgio non smentiscono ma si vedono sempre meno agli eventi mondani.

Il definitivo addio nel 2014

Il 13 giugno 2014 Nicoletta e Giorgio calcano il red carpet di Convivio 2014 a Milano. È l'ultima volta che la coppia viene fotografata insieme in pubblico. A luglio Pasotti viene paparazzato a Formentera insieme ad alcuni amici e su Chi, nell'articolo sulla sua vacanza da single, si parla di definitiva rottura con la compagna. A ottobre, i paparazzi sorprendono Giorgio che trasloca dall'abitazione dove conviveva con Nicoletta e l'attrice viene fotografata in teneri atteggiamenti con l'uomo che diventerà suo marito.

È la conferma che la loro storia è arrivata ai titoli di coda. Oggi Nicoletta Romanoff è sposata con Federico Alverà , dal quale ha avuto un'altra figlia. Giorgio Pasotti è fidanzato dal 2017 con l'attrice e modella Claudia Tosoni.