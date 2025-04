Patty Pravo: "Ho provato di tutto, droghe, carcere e anche a pilotare un aereo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Alla soglia degli 80 anni Patty Pravo non smette di stupire. L'artista italiana, simbolo della musica degli anni '60 e '70, è stata ospite di Silvia Toffanin per presentare il suo nuovo singolo "Ho provato tutto" e nello studio di Verissimo ha confessato di avere vissuto una vita di eccessi. " Diciamo che ho vissuto intensamente, ho avuto una grandissima libertà" , ha rivelato la cantante su Canale 5, ricordando alcuni dei momenti più trasgressivi.

Le droghe

Dal fumo alle droghe, dalla trigamia al carcere, Patty Pravo ha vissuto più vite in una senza mai pentirsi di ciò che è stato: " Fumavo con i nonni. Nonno era capo dei tabacchi, mi scoprì che fumavo. Mi disse: 'Senti, ti dò 50 lire al giorno e te ne puoi comprare 5, ma devi fumare solo quando te lo diciamo noi. A casa non si può fumare, al limite vai nel bagno'. E così facevo" . A proposito delle droghe Pravo ha ribadito di averle provate tutte, come aveva confessato già anni fa a Belve: " Ho provato tante droghe alla fine degli anni '70, ma sono in perfetta salute ". Di recente - sulle pagine del Corriere - l'artista aveva svelato di non avere mai ceduto alla tentazione delle droghe pesanti: " Non sono scema: la cocaina e l'eroina me le sono risparmiate, volevo divertirmi, con l'hashish, con gli acidi magari, ma il gusto dell'autodistruzione non mi ha mai tentato ".

Il carcere

Tra le tante esperienze al limite vissute dalla cantante c'è anche quella del carcere, dove è stata reclusa per tre giorni nel 1992 per possesso di hashish e marijuana. " Era una cosa così assurda che l'ho presa sul ridere. Sono arrivati a prendermi due ragazzi splendidi, gentilissimi, che per farmi arrivare in prigione il più tardi possibile mi hanno fatto fare un giro, siamo andati anche al bar", ha raccontato Pravo parlando dell'ingresso nel carcere di Rebibbia: "Il secondo giorno sono uscita a prendere una boccata d'aria e siccome c'era il sole mi sono tolta la maglietta e mi sono messa a prendere il sole. Le altre 'ospiti' mi urlavano: 'Bella Patty, stai benissimo'. Il terzo giorno, quando sono uscita, mi hanno cantato 'Ragazzo triste' e mi hanno affidato le loro lettere che poi ho recapitato ai destinatari".

La trigamia e il brevetto da pilota

Nello studio di Verissimo l'artista ha parlato anche di alcuni dei suoi grandi amori, ricordando di essere stata anche trigama negli anni '80.

Sono stata sposata tre volte contemporaneamente

", ha ammesso Patty Pravo facendo riferimento a Franco Baldieri, Paul Martinez e Jack Johnson. Tra le tante confessioni, la cantante ha rivelato di avere anche ottenuto un brevetto da pilota e di essersi divertita in passato a pilotaresia in Italia sia all'estero.