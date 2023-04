Il tratto forte che punta al traguardo: chi è davvero Patty Pravo

Dalla firma emerge una personalità difficile da decifrare, specie a livello di rapporti affettivi e relazionali, a causa del modo del tutto personale di gestirli, che ha finito per mettere a dura prova anche la scalata al successo. Quello che però Patty Pravo ha fatto è sempre stato di non darsi mai per vinta. Infatti, le iniziali così possenti esprimono un‘energia vitale che le ha permesso e le permette tuttora di lottare per ottenere ciò che si prefigge. Come ha costruito e modulato la “voce”, rendendola del tutto personale, così anche il suo carattere ha trovato la forza e il modo per rimanere sempre sulla cresta dell’onda.

Costantemente attenta a non lasciarsi condizionare dall’esterno, ella cerca semmai di trovare modi nuovi ed originali per trovare la strada giusta che la conduca al successo. Non importa se deve battere strade diverse, l’importante è che lei riesca a rimanere ad alti livelli nel “mondo canoro”, pronta a lottare, anche se in maniera suadente e mai a muso duro, per la propria immagine.

Se la firma, come è vero, esprime il legame al casato e la paternità come espressione della riuscita in campo sociale, la siglatura di Patty Pravo mette in luce una forte volontà decisionale, coadiuvata da un Ego che punta, come ha sempre fatto, a rimanere a galla, dimostrando un talento del tutto personale (vedi le due lettere “PP” iniziali assai grandi).

Pur nell’aggrovigliamento su se stessa, la firma fa dimostra un tratto forte a livello pressorio indicando vitalità e forza nel puntare a traguardi significativi, costi quel che costi.

La linea prolungata alla fine della firma denuncia un certo soggettivismo usato a difesa della propria privacy, delineando però anche senso estetico e un gusto originale.

Quella della cantante veneziana è senza dubbio una personalità “fuori del coro” che ha saputo dare un’immagine e un tocco alla sua professione rispecchiando in essa anche la sua movimentata esistenza.