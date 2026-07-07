Paura per Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, incidente in Sicilia: "Poteva andare molto peggio"

Qualche giorno di silenzio sui social, poi il ritorno con una foto che ha subito preoccupato i follower. Marina Di Guardo, scrittrice e mamma di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, ha raccontato di essere rimasta coinvolta la scorsa settimana in un incidente stradale durante una vacanza in Sicilia. A spiegare direttamente quanto accaduto è stata lei stessa tramite le sue storie Instagram, dove ha pubblicato un selfie in primissimo piano mostrando un vistoso ematoma scuro sotto il mento e lungo il collo. Un segno evidente della brutta disavventura vissuta, fortunatamente senza conseguenze più gravi. "Amici carissimi, forse avrete notato che sono un po' assente negli ultimi giorni. La settimana scorsa, in Sicilia, ho avuto un incidente stradale", ha scritto la 64enne rivolgendosi alle persone che la seguono. L’assenza dai social, dunque, non era passata inosservata. Dopo alcuni giorni, la scrittrice ha deciso di raccontarne il motivo e di rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute.

Il trattore sbucato all’improvviso da un sentiero

La scrittrice ha ricostruito anche la dinamica dell’incidente. Si trovava in automobile insieme ad alcuni amici quando, improvvisamente, un trattore proveniente da un sentiero di campagna si è "immesso sulla strada dove transitavamo io e i miei amici in auto", ha spiegato. Una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. A evitare il peggio sarebbe stata soprattutto la velocità ridotta alla quale viaggiava l’auto. "Poteva andare molto peggio, per fortuna andavamo piano e siamo ancora qui a raccontarcela", ha sottolineato Marina Di Guardo. Nessuna grave conseguenza, dunque, né per la scrittrice né per le altre persone che si trovavano con lei nel veicolo. A restare, oltre al forte spavento, è però il vistoso ematoma sul mento e sul collo mostrato nella foto condivisa su Instagram. "Come potete notare dalla foto, non sono al massimo, ma spero che l'ematoma passi presto e lo spavento pure", ha concluso, rassicurando così i follower sulle sue condizioni.

Il soggiorno in Sicilia

L’incidente è avvenuto durante uno dei soggiorni siciliani di Marina Di Guardo. La scrittrice, nata a Novara da genitori siciliani, è molto legata all’isola e vi torna frequentemente. In questi giorni si trovava nella Sicilia orientale e aveva trascorso del tempo a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, dove ha partecipato ai festeggiamenti dedicati a San Paolo, una delle ricorrenze religiose più sentite e spettacolari della zona. Nelle storie pubblicate successivamente, Di Guardo ha raccontato anche la giornata trascorsa tra la processione e i festeggiamenti, mostrando alcuni momenti della celebre "sciuta" del santo e dello spettacolo pirotecnico. Nei video girati con lo smartphone appare sorridente e rilassata mentre osserva il gioco di luci e colori. Una giornata di festa e serenità interrotta, però, dalla brutta disavventura sulla strada. Palazzolo Acreide si trova non lontano da Noto, località particolarmente legata alla storia della famiglia Ferragni, proprio lì, all’inizio di settembre del 2018, Chiara Ferragni aveva sposato Fedez. Marina Di Guardo continua a frequentare spesso la Sicilia e, secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi tempi, sarebbe legata allo chef siciliano Filippo La Mantia.

Il sollievo delle figlie

A tirare un sospiro di sollievo sono state anche le tre figlie della scrittrice, Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, rasserenate dopo il pericolo scampato dalla madre. Non è mancata, come spesso accade in famiglia, una battuta ironica. Sotto una gallery di immagini pubblicata da Marina Di Guardo, Valentina Ferragni ha commentato scherzando sul vistoso livido mostrato dalla madre. "Dillo che hai lottato contro un gorilla", ha scritto. La stessa Marina aveva accompagnato la raccolta di fotografie con una frase capace di riassumere i giorni appena trascorsi, tra momenti felici e altri decisamente più difficili: "Tanti momenti belli e altri molto meno: that's life".

Lo spavento e il ritorno sui social

Dopo alcuni giorni di assenza, Marina Di Guardo è tornata sui social per spiegare ai follower quanto le era accaduto e rassicurarli sulle sue condizioni. A testimoniare la violenza dell’incidente resta il vistoso ematoma sul mento e sul collo, mostrato dalla scrittrice in una foto pubblicata su Instagram.

Lo spavento è stato grande, ma la mamma di Chiara Ferragni ha sottolineato come la bassa velocità dell’auto abbia evitato conseguenze peggiori. Nei giorni successivi ha poi condiviso altri momenti del suo soggiorno in Sicilia, riassumendoli con una frase: "Tanti momenti belli e altri molto meno: that's life".