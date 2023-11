"Persona spregevole". Lo sfogo del figlio di Brad Pitt contro il padre

“Terribile essere umano”. Sono queste le parole con cui Pax Thien, il figlio adottivo vietnamita di Brad Pitt e Angelina Jolie, ha definito il padre. Così, l’infinita soap opera Pitt-Jolie si arricchisce di un nuovo capitolo, l’ennesimo. Questa volta, ad accendere i riflettori sulla star di Hollywood, è stato un post del ragazzo risalente al 2020 – allora 16enne – contenente delle frasi molto dure all’indirizzo del padre. La vicenda è stata portata alla luce soltanto adesso dal MailOnline, diventando, così, inevitabilmente virale sui social. Pax è il secondo figlio di Brad e Angelina che in totale ne hanno sei: Maddox (22 anni), Pax (19 anni), Zahara (18 anni), Shiloh (17 anni), e due gemelli, Vivienna e Knox, (15 anni).

Il posto contro il padre

Tutto è accaduto in occasione della festa del papà, quando Pax aveva deciso di rendere pubblico il risentimento nei confronti di Brad Pitt. “Felice festa del papà”, aveva scritto il figlio lasciando presagire ad un bel messaggio d’auguri. Poi, l’inaspettato: “A questo str***o di livello mondiale”. E ancora, aveva aggiunto Pax: “Tu confermi ogni volta di essere una persona terribile e spregevole. Non hai nessuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più giovani, che tremano di paura in tua presenza”.

Il duro attacco coinvolgeva non soltanto i figli, ma anche le persone più vicine all’attore, così aveva continuato il figlio: “Tu hai reso la vita delle persone a te più vicine un costante inferno. Puoi raccontartela come ti pare, ma alla fine la verità un giorno verrà fuori”. Infine l’amara conclusione: “Quindi felice festa del papà, essere umano fottutamente terribile”. Insomma, parole molto forti accompagnate anche da una foto in cui Brad Pitt riceveva l’Oscar, proprio nel 2020, come miglior attore non protagonista in C’era una volta a… Hollywood.

Il difficile rapporto tra Brad Pitt e i figli

Decisamente un momento non molto facile per l’attore hollywoodiano; soltanto pochi giorni fa, la notizia sulla rinuncia al cognome Pitt da parte della figlia Zahara. La ragazza etiope, adottata dalla coppia nel 2005, ha così deciso di mettere un punto al rapporto con il padre, cancellandone addirittura il cognome riconducibile a lui. È per questo che Zahara, ora 18enne, durante una cerimonia universitaria si è presentata con soltanto il cognome della mamma Angelina. “Zahara Marley Jolie”, questo il modo in cui si fa conoscere dai suoi follower in un video pubblicato su X da una media company di Brooklyn, Essence.

Ricordiamo, inoltre, che Angelina Jolie chiese il divorzio da Brad Pitt nel 2016, citando “differenze inconciliabili”. A scatenare il tutto era stato un episodio che vedeva ancora una volta protagonista, uno dei figli della coppia, Maddox, il più grande e che allora aveva 15 anni. In particolare, stiamo parlando di una presunta lite, molto violenta, a bordo di un volo privato. “Pitt prese per il collo uno dei bambini e ne colpì un altro in faccia. Afferrò la Jolie per la testa e la scosse. Rovesciò poi della birra su di lei, birra e vino rosso sui figli”, questo quanto si legge nelle carte che riportano cosa sarebbe accaduto su quel volo diretto dalla Francia alla California. Tuttavia, l'Fbi investigò sull'accaduto, ma non mosse nessuna accusa penale contro l’attore. Soltanto qualche giorno dopo, la richiesta di divorzio da parte di Angelina Jolie. Dal canto suo, Pitt si è difeso sostenendo che uno dei figli “si comportava come uno dei killer della Columbine”.