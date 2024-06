L'attacco al profilo poi lo sfogo dell'influencer Micol Olivieri “Ci devono proteggere”

Ascolta ora 00:00 00:00

Classe 1993. Da ragazzina è stata una dei volti più amati della tv grazie al successo de I Cesaroni, la storica fiction di Canale 5. Oggi, Micol Olivieri è sposata, ha due figli e ha appeso al chiodo il suo passato da attrice. Grazie ai social e grazie all’affetto del pubblico, si è costruita un buon seguito su Instagram. E il passaggio da attrice a influencer è stato quasi repentino. Con oltre 900mila follower, la ex promessa della tv italiana si è costruita una vera carriera di successo grazie a un modo autentico di porsi con il pubblico. Eppure, Micol Olivieri ha rischiato di perdere tutto, sia contatti che follower, dal momento in cui che, nel corso della giornata di sabato, il suo profilo Instagram è stato compromesso. Una giornata da incubo per la giovane influencer, anche perché, nello stesso giorno, ha subito pure un tentativo di furto d’auto. Passata la paura e riottenuti gli accessi, la donna ha raccontato tutto ai suoi fan, rivelando il malcontento per la spiacevole situazione che ha dovuto risolvere. Nelle storie ha affermato: “Per noi ci vogliono più tutele ”.

Tutto sarebbe successo molto velocemente. Micol Olivieri racconta che, grazie alle belle giornate estive era andata in spiaggia con i figli e genitori e, mentre stava per tornare a casa, ha avuto la brutta sorpresa. Arrivati vicino l’auto, infatti, l’influencer racconta di aver trovato di fronte a sé un “ vero delirio ”. Il vetro posteriore del suo veicolo era in mille pezzi ma, dato che non c’erano oggetti di valore, i ladri non avrebbero rubato niente. A casa poi l’amara scoperta di non poter più accedere a Instagram. “T ornando dal mare, andiamo a riprendere la macchina, vetro spaccato, quello piccolo, un delirio. Per fortuna non hanno rubato nulla, non c’era niente da rubare ma c’erano vetri ovunque - racconta in una serie di storie - Quando riprendo il telefono vado nel panico -. aggiunge la Olivieri - Avevo il telefono scarico. Lo metto in carica e appeno lo riaccendo vedo che non riesco ad accedere ad Instagram. Mi sembrava strano. Ho provato ma non riuscivo proprio a trovare il mio account ”.

Da quel che sembra, da Casablanca avrebbero tentato di accedere al suo profilo ma, per fortuna, le nuove disposizioni di Meta sulla privacy e la protezione degli account hanno evitato la tragedia. Micol Olivieri ha potuto contare sull’aiuto di un suo stimato collaboratore, specializzato in tecnologia, e proprio grazie a lui ha scoperto il tutto. “ Avevano cambiato tutto, persino gli accessi. Infatti non vedevo più niente . – continua nel suo racconto -. Io sono sempre stata paranoica ma penso che ognuno debba fare il suo. Per noi ci vorrebbero più tutele. Rispetto a qualche anno fa Instagram sta facendo un buon lavoro ma non basta. Qualche aiuto in più per metterlo in sicurezza ci dovrebbe essere, ma deve essere fatto da persone che fanno questo lavoro.

Instagram è la vostra azienda ed è il mio lavoro. Anto, grazie. mi ha salvato”, conclude. Fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi e Micol Olivieri è riuscita a recuperare il suo account ufficiale.