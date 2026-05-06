Le polemiche, il successo e l'amore nato ad Affari tuoi: tutto su Flavio Insinna, conduttore dei David di Donatello

Sarà Flavio Insinna, questa sera, a condurre la 71a edizione dei David di Donatello, insieme a Bianca Balti. La serata, che verrà trasmessa in diretta dal Teatro 23 degli Studi di Cinecittà, punta a premiare il meglio della stagione cinematografica nazionale che ci siamo lasciati alle spalle. Assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano, il David di Donatello è senza dubbio il riconoscimento più alto nel panorama della settima arte nostrana e, proprio per questo, negli anni gli è stata data sempre maggior risonanza anche a livello mediatico, con una prima serata che sembra voler ricalcare la struttura dei Premi Oscar, con tanto di presentatori scelti ad hoc per intrattenere il pubblico e coinvolgerlo nella consegna dei premi.

Nato a Roma il 3 luglio 1965, Flavio Insinna inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie a un fallimento. Subito dopo la maturità classica, infatti, il giovane Insinna tentò di entrare nell'Arma dei Carabinieri, senza però riuscire nel suo intento. Per questo ripiegò sulla sua vera passione, la recitazione. Nel 1990 si diplomò al Laboratorio di esercitazioni sceniche, una realtà romana guidata dal maestro Gigi Proietti. Il debutto sul grande schermo avviene nel 1992 con il film di Pier Francesco Pingitore, Gole Ruggenti, mentre in tv partecipa, nel 1996, alla serie televisiva Uno di noi. Il successo vero e proprio, però, arriva nel 2000, quando viene scelto per partecipare al film Il partigiano Johnny di Guido Chiesa e alla serie tv Don Matteo, in cui resta per ben 98 episodi, la maggior parte dei quali andati in onda tra il 2000 e il 2006. Il 2006, poi, è l'anno in cui inizia la sua avventura come leader del programma preserale Affari tuoi.

La polemica ad Affari tuoi

Proprio il programma di Rai Uno è stato il teatro di una delle pagine più scure nella carriera di Flavio Insinna. Nel 2017 Striscia la notizia - che non ha mai nascosto l'astio per il programma rivale, verso il quale mostrava una certa ferocia nel voler trovare problemi - mandò in onda alcuni dietro le quinte di Affari tuoi. In questi momenti rubati, Flavio Insinna viene ascoltato mentre inveisce contro concorrenti e autori, usando un linguaggio sboccato e violento: “Per farmi girare i coglio** ce ne vuole, ci siete riusciti. Una nana di mer** ha giocato. La si porta di là, la si colpisce al basso ventre e le si dice 'Adesso tu rientri e giochi', perché è Rai 1, non è Val d'Aosta news, li mortac** tua".

Lo scandalo e l’indignazione del pubblico, in quell’occasione, portarono Flavio Insinna a mettere la parola “fine” alla sua avventura con Affari tuoi. In una dichiarazione su Facebook riportata da Libero , il conduttore ha voluto mandare successivamente un messaggio a Striscia la notizia e al suo direttore Antonio Ricci, scrivendo: "Un’altra cosa che mi fa infinitamente tristezza, quanto le mie scenate, è che tutta questa pornografia televisiva con filmatini e vendetta incorporata sia fatta per cercare qualche straccio di punto di ascolto in più. Adesso però siamo saliti, anzi scesi di livello. Gli insulti, l’odio, i filmati rubati dal buco della serratura sono soltanto contro di me. Odio allo stato puro. Chi crede di distruggermi – aveva concluso -, mi ha in realtà fatto un grande regalo: la libertà. La libertà di essere ai vostri e ai miei occhi semplicemente una persona".

L’amore nato sul set del programma tv

Affari tuoi, però, non è stato solo il teatro di una gogna pubblica per il conduttore, ma anche l’oasi dove ha incontrato l’amore della sua vita. Flavio Insinna ha conosciuto la compagna, Adriana Riccio, proprio durante le registrazioni del programma nel 2016. La donna, campionessa di taekwondo, aveva partecipato ad Affari Tuoi come concorrente in rappresentanza del Veneto e tra i due è scoppiata la proverbiale scintilla. Sempre molto attento a proteggere la sua sfera privata, Insinna ha tenuto segreta la relazione per periodo relativamente lungo e anche quando la notizia del nuovo amore ha cominciato a circolare sulle prime pagine dei giornali, l'obiettivo è sempre stato quello di proteggere la sua privacy e quella della sua compagna, con cui ormai sta insieme da dieci anni.

La relazione è rimasta comunque priva di bambini per volontà dello stesso conduttore, perché come ha detto lui stesso in un'intervista al Corriere della sera : "Sarei un padre troppo poco presente [...] Temo non sarei all'altezza."







