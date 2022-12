"Prendo la metro e vengo da te". Da X-Factor a una banchina di Milano senza veli

I giovani artisti, così come vogliono essere definiti, non sanno più cosa inventarsi per raccimolare qualche like in più sui social e attirare l'attenzione su di sé. Certo, la concorrenza è tanta; ma chi davvero ha un talento da esibire difficilmente ricorre a certi stratagemmi per farsi notare. Beatrice Quinta, che ha partecipato a X-Factor senza vincerlo, da qualche giorno rivendica il diritto di esporre le sue idee anche senza vestiti addosso. Lecito, per carità, ma entro i limiti della decenza, considerando che esiste il reato di oltraggio al pubblico pudore. Che poi, bisogna anche vedere dove finisce la realtà e inizia l'immaginazione.

Già, perché gli artisti di oggi amano essere trasgressivi ma sempre con la netiquette in mano dei social: perché finché si corre il rischio di una sanzione nella realtà va bene tutto ma guai a subire penalizzazioni sui social o, peggio che mai, a rischiare la cancellazione del proprio profilo Instagram. E, infatti, Beatrice Quinta si è cimentata in una originale perfomance nella metropolitana di Milano, sulla linea gialla che passa per il centro, mostrandosi tutta nuda sulla banchina al passaggio di un treno. O meglio, che sia nuda lo si può solo supporre, visto che le parti sensibili sono state completamente pixellate per evitare blocchi del profilo. Potrebbe anche indossare la biancheria color carne, per quanto ne può sapere chi non era presente in quella stazione quando Beatrice Quinta si è tolta la pelliccia rosa fluo.