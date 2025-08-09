La cena, i paparazzi, la squalifica, l'addio: la storia d'amore tra Andrea Iannone e Giulia de Lellis

Andrea Iannone compie 36 anni. Il pilota di motociclismo festeggia il compleanno insieme alla fidanzata Elodie con la quale sembra avere messo la testa a posto dopo le tante storie vissute negli ultimi anni. Per lo sportivo è un momento d'oro grazie al ritorno in pista dopo la lunga squalifica ottenuta nel 2019. L'anno più difficile per Iannone che, anche in amore, non visse un momento roseo accanto alla compagna dell'epoca, Giulia De Lellis. Ripercorriamo le tappe più importanti della loro storia d'amore.

L'incontro a cena

Primavera 2019. Giulia De Lellis è reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip. Andrea Iannone ha appena concluso la stagione di MotoGP in decima posizione. Si trova a cena con una misteriosa accompagnatrice: la storia con Belen Rodriguez è finita da poco. All'evento è presente anche Giulia De Lellis. " E’ stato lui a fare il primo passo e non ne ha fatto solo uno. Mi ha conquistato con pazienza, rispettandomi. Non è stato lì a pressarmi, stavo vivendo un periodo particolare. È entrato in punta di piedi" , racconterà Giulia più avanti. Il pilota di motociclismo, però, è colpito dall'influencer e non lascia passare molto tempo prima di farsi vivo con Giulia.

Il corteggiamento

L'iniziale indifferenza di Giulia non ferma Andrea che si lancia in un gcorteggiamento galante. " È entrato in punta di piedi, presente ma non pressante e ci è voluto un po' prima che mi conquistasse ", racconterà l'influencer, parlando della prima fase della loro storia. La coppia viene paparazzata a cena in un noto ristorante di Milano all'inizio di giugno 2018, ma a domanda diretta dei suoi follower De Lellis dice di non essere fidanzata.

Le prime foto sui social

L'ufficialità arriva il 16 giugno 2019. Giulia vola in Spagna per assistere al Gran Premio di Catalogna e si immortala sugli spalti della pista di Barcellona prima della gara e condivide le immagini nelle storie della sua pagina Instagram. Nei giorni successivi l'influencer conferma la relazione, pubblicando foto private con Andrea, e la loro estate è scandita da vacanze in giro per l'Europa e paparazzi pronti a inseguirli.

Insieme alla Mostra del Cinema di Venezia

Settembre 2019. Giulia e Andrea fanno il loro debutto ufficiale come coppia sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. In attesa che esca il suo libro "Le corna stanno bene su tutto", De Lellis approda al Lido con al fianco Iannone e la coppia cattura i flash e la curiosità dei fotografi presenti all'evento. " Ogni volta che mi sento una principessa ho bisogno di un principe al mio fianco", scrive lei su Instagram.

La convivenza in Svizzera

Novembre 2019. Giulia e Andrea decidono di compiere un passo importante. Il settimanale Chi documenta con un ampio servizio fotografico il trasloco dell'influencer romana, che si trasferisce nella villa di Iannone a Lugano. Dopo cinque mesi d'amore la coppia sembra essere pronta a cominciare una convivenza.

La squalifica per doping

Dicembre 2019. Una tegola sportiva arriva sulla testa di Andrea Iannone. Il pilota è risultato positivo a un controllo antidoping e viene squalificato dalla Federazione internazionale di motociclismo. La carriera dello sportivo subisce uno stop improvviso e drammatico e di riflesso anche dal punto di vista privato la situazione si complica. Giulia rimane accanto ad Andrea nel momento peggiore e la relazione vive un momento difficilissimo.

Due vite parallele

Mentre Andrea Iannone si difende dalle accuse di doping, Giulia vive uno dei suoi momenti migliori. Il suo libro "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza!" vola nelle vendite e la romana debutta anche come attrice nella serie "Una vita in bianco". Per lei è un momento d'oro, ma per Andrea è l'inizio della fine perché a gennaio 2020 i risultati delle controanalisi confermano la presenza della sostanza proibita e il TAS di Losanna gli infligge una squalifica di quattro anni.

La crisi poi l'addio

Nel marzo 2020 iniziano a circolare le prime voci che parlano di una profonda crisi tra Andrea e Giulia. Su Instagram l'influencer taglia corto: " Se non parlo di Andrea da settimane vi faccio abbastanza intelligenti per capire la situazione. Sono momenti delicati" . Nel frattempo si vocifera che Giulia si sia riavvicinata ad Andrea Damante, ma i gossip non c'entrano e a fine aprile arriva la conferma della fine della storia tra Iannone e De Lellis. " Giulia ha vissuto la parte più buia di me. Lei è arrivata nel momento in cui è successa la catastrofe e poi il Covid. Io ero con la testa altrove, mi sentivo con il mio avvocato anche la notte, non dormivo, era tutto pessimo.

Lei era in ascesa, io nella bufera più tremenda", racconterà anni dopo Andrea Iannone. Oggi il pilota è fidanzato con, mentre Giulia De Lellis è fidanzata con il rapper, dal quale aspetta una figlia.