"E se poi vai in galera...". Quella "profezia" sulla Ferragni

Correva l'anno 2020 e Chiara Ferragni era da poco stata assurta al ruolo di salvatrice della Patria assieme a suo marito Fedez. La coppia di City Life durante la pandemia ha aperto una raccolta fondi per la costruzione di un padiglione di terapia intensiva a supporto degli ospedali locali in forte difficoltà. Loro stessi hanno contribuito con una donazione a quell'operazione e da quel momento sono stati collocati tra i filantropi italiani maggiormente notabili. Quel passaggio ha forse rappresentato una svolta nella percezione del pubblico, che li ha trasformati da semplici influencer a qualcosa di più grande, tanto da ottenere anche l'Ambrogino d'oro, massimo riconoscimento del Comune di Milano.

Quello stesso anno è arrivata la "beatificazione" televisiva per Ferragni, che a ottobre è stata intervistata da Simona Ventura su Rai2. Si tratta del prima intervista per l'influencer a un canale televisivo. Il fenomeno "Ferragni" usciva dai social e acquisiva in quel modo caratteri nazionalpopolari per avvicinarla al pubblico generalista che non si può raggiungere con i social. " Mi piace dire che so io una business woman, sono CEO di due aziende e lavoro con un team di persone ", spiegava Ferragni a Ventura nel corso dell'intervista. La conduttrice, che conosce perfettamente il linguaggio televisivo e il pubblico di riferimento, è subito intervenuta per fornire ai telespettatori la tradizione di quegli inglesismi così cari a Ferragni e a quelli che, come lei, si sentono più importanti se utilizzano parole straniere.