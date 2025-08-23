"Quando Signorini scoprì il tradimento di mio marito...". Il racconto di Antonella Clerici

Antonella Clerici torna a parlare del proprio passato, e lo fa rivivendo un'esperienza durissima della sua vita, ossia la separazione dall'ex compagno Eddy Martens. Una storia d'amore travagliata, cominciata nel 2006 e poi conclusa nell'ormai lontano 2016. Dalla relazione è nata la figlia della conduttrice, Maelle.

Nel ricordare quei momenti, la Clerici riconosce l'importanza avuta da Alfonso Signorini. Il padrone di casa de Il Grande Fratello un tempo era il direttore del settimanale Chi, e in quanto tale aveva la possibilità di visionare diverse notizie. Una fra queste riguardava proprio Antonella Clerici. Stando a quanto raccontato dalla conduttrice, fu proprio Signorini a contattarla per avvisarla di alcune fotografie che ritraevano il compagno Martens in compagnia di un'altra donna. Prima che la notizia diventasse di dominio pubblico, l'allora direttore del settimanale scelse di avvisare per prima cosa la conduttrice.

" Il settimanale Chi ha seguito la mia vita, i momenti belli e quelli più dolorosi. Ricordo quando Alfonso mi chiamò per dirmi che sarebbe uscito un servizio che mi riguardava e che non mi avrebbe fatto piacere ", ha raccontato Antonella Clerici. Signorini le disse: " Sono un giornalista, lo devo pubblicare, so che ti procurerà dolore e volevo anticipartelo in modo che tu non lo scopra dopo gli altri ". Si trattava, appunto, di alcuni scatti ricevuti dal settimanale in cui si vedeva Eddy Martens con un'altra donna. "Io dissi ad Alfonso che capivo il suo lavoro, sono un personaggio pubblico e non posso pretendere che su un giornale esca solo quello che mi fa comodo. Sono sempre stata una paladina della verità, anche se ammetto che quella copertina ha cambiato la mia vita ", ha spiegato la conduttrice.

Fu un vero e proprio uragano per la Clerici, che attraversò un periodo davvero difficile. Oggi, nonostante il grande dolore, la conduttrice e l'ex compagno hanno un bel rapporto, mantenuto per il bene della figlia. Il settimanale Chi, del resto, ha pubblicato anche vicende felici della sua vita.

Come quando pubblicò le prime foto con Vittorio a Portofino. Ricordo quando annunciai la nascita di mia figlia, e le pagine dedicate a Sanremo quando l’ho condotto. È un viaggio attraverso momenti che hanno caratterizzato la mia vita

", ha concluso.