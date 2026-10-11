Quando Wilma De Angelis disse: “Compravamo anfetamine in farmacia come fossero aspirine”

lasciato una profonda tristezza nel mondo dello spettacolo e tra il pubblico che negli anni aveva imparato ad amarla. Cantante e conduttrice televisiva, era riuscita a entrare nel cuore di generazioni diverse grazie alla sua simpatia travolgente, alla spontaneità e a un’ironia che l’ha accompagnata per tutta la carriera. Tra i ricordi che hanno contribuito a farla conoscere anche al pubblico più giovane c’è quello, sorprendente, sull’uso delle anfetamine in gioventù. Una testimonianza televisiva del 2012 che, a distanza di anni, è tornata virale sui social.

Il racconto a Cristina Parodi

Nel novembre 2012, ospite di Cristina Parodi Live su LA7, Wilma De Angelis partecipò a una puntata dedicata alle diete e ai metodi per dimagrire. Rispondendo alle domande della conduttrice, ricordò di aver provato in gioventù anche le anfetamine, utilizzate all’epoca per perdere peso. Nel corso della conversazione citò anche alcune cantanti importanti dell’epoca, raccontando che il ricorso a queste sostanze era diffuso anche tra le artiste. Secondo il suo ricordo, venivano assunte non soltanto per dimagrire, ma anche nella convinzione che aiutassero a sostenere le prestazioni professionali. “Serviva per cantare meglio”, spiegò.

“Ne prendevo cinque, sei al giorno”

A colpire è soprattutto il ricordo della facilità con cui, secondo De Angelis, era possibile procurarsi quelle pillole. “Le compravamo in farmacia come fossero aspirine”, raccontò, riferendosi a un periodo in cui, nella sua esperienza, la percezione dei rischi legati a queste sostanze era molto diversa da quella attuale. La cantante descrisse anche gli effetti che accompagnavano la loro assunzione, dalla perdita dell’appetito all’insonnia, fino alla sensazione di avere energia inesauribile. Nel corso della trasmissione spiegò: “Ne prendevi cinque, sei al giorno e facevi una dieta meravigliosa perché non mangiavi niente e non dormivi. In compenso eri un grillo”. Parole che raccontano bene la genuinità di Wilma De Angelis, capace di parlare con spontaneità anche di un argomento delicato come l’uso di sostanze stimolanti, una pratica diffusa all’epoca di cui non si conoscevano ancora pienamente i rischi e le conseguenze.

Il video torna virale su X

addio a wilma de angelis che ci ha regalato il minuto di televisione più bello di sempre https://t.co/f57DvmUAMH — Omar (@whilecromar) October 11, 2026

Il filmato di Cristina Parodi Live era già tornato virale sui social nel giugno 2026, quando un utente di X aveva condiviso un estratto della trasmissione in cui Wilma De Angelis raccontava la sua esperienza con le anfetamine. Ora, dopo la scomparsa della cantante, quelle parole tornano a circolare ricordando la sua grande spontaneità.