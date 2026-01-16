"Querelata per diffamazione". È ancora guerra tra Valeria Marini e Antonella Elia

Non si è affatto placata la "guerra" a distanza che, in questi giorni, vede protagoniste Antonella Elia e Valeria Marini. Anzi, l'intera faccenda ha preso una piega ancora più grave, che chiama in causa i legali. Tutto è iniziato quando Antonella Elia, invitata a fare una chiacchierata con Pierluigi Daco, nella trasmissione di Rai 2 Bella Mà, ha parlato della collega in toni tutt'altro che lusinghieri. Nell'episodio andato in onda lo scorso 6 gennaio, infatti, la Elia - dopo essere stata involontariamente paragonata a Valeria Marini dal presentatore, mentre si parlava dei progetti futuri della showgirl - ha detto a Diaco: "O me o lei, non possiamo starti simpatiche entrambe". Il padrone di casa, però, ha cercato di rimediare alla gaffe e di alleggerire i toni, specificando che lui prova simpatia per entrambe e che "ognuno ha la sua personalità".
Antonella Elia, che di certo non è famosa per tenere per sé le sue opinioni, a quel punto ha esclamato: "Oh Dio, questo è un colpo al cuore, come è possibile? Lei ha una personalità di mer*a". L'epiteto offensivo non è stato pronunciato ad alta voce, ma il labiale è stato comunque inequivocabile, portando Diaco e tutto lo studio ad affrontare un momento di disagio e imbarazzo. Com'era facile immaginare, la risposta di Valeria Marini non ha tardato ad arrivare. Dopo aver fatto pace con la madre, a seguito della truffa che l'aveva vista protagonista, Valeria Marini, ospite a Storie al Bivio di Monica Setta, ha annunciato di aver preso delle misure. Nell'episodio che verrà trasmesso sabato 17 gennaio, alle 15.30 su Rai 2, stando a quello che riporta l'Adnkronos, Valeria Marini ha affermato che "ho denunciato Antonella Elia. L'ho querelata per diffamazione dopo le sue dichiarazioni a Bella Mà, che mi hanno profondamente offeso." Poi la showgirl, diventato uno dei volti più iconici della tv italiana, ha continuato spiegando che "sabato scorso ho depositato la mia querela assistita dall'avvocato Laura Sgrò e adesso aspetto giustizia".
Nel corso dell'intervista, inoltre, Valeria Marini è tornata a parlare della riappacificazione con la madre, ma anche del legame con Vittorio Cecchi Gori, che ha "aiutato anche economicamente nel periodo più buio della sua vita" e anche se parte di quei soldi non le sono stati restituiti "non me ne sono mai pentita" perché "l'ho amato". Tra gli aneddoti raccontati anche quello legato all'amicizia con Cristiano Malgioglio che, stando a quanto racconta la stessa Marini, le ha fatto spesso ascoltare in anteprima dei brani, prima ancora di inviarli a Mina.Per il momento, comunque, non resta altro da fare che aspettare per vedere come si svilupperà la querela ai danni di Antonella Elia e se quest'ultima deciderà di rispondere ancora una volta all'attacco, portando avanti una rivalità che non sembra volersi estinguere.