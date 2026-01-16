"Querelata per diffamazione". È ancora guerra tra Valeria Marini e Antonella Elia

Non si è affatto placata la "guerra" a distanza che, in questi giorni, vede protagoniste Antonella Elia e Valeria Marini. Anzi, l'intera faccenda ha preso una piega ancora più grave, che chiama in causa i legali. Tutto è iniziato quando Antonella Elia, invitata a fare una chiacchierata con Pierluigi Daco, nella trasmissione di Rai 2 Bella Mà, ha parlato della collega in toni tutt'altro che lusinghieri. Nell'episodio andato in onda lo scorso 6 gennaio, infatti, la Elia - dopo essere stata involontariamente paragonata a Valeria Marini dal presentatore, mentre si parlava dei progetti futuri della showgirl - ha detto a Diaco: "O me o lei, non possiamo starti simpatiche entrambe" . Il padrone di casa, però, ha cercato di rimediare alla gaffe e di alleggerire i toni, specificando che lui prova simpatia per entrambe e che "ognuno ha la sua personalità".

Antonella Elia, che di certo non è famosa per tenere per sé le sue opinioni, a quel punto ha esclamato: " Oh Dio, questo è un colpo al cuore, come è possibile? Lei ha una personalità di mer*a ". L'epiteto offensivo non è stato pronunciato ad alta voce, ma il labiale è stato comunque inequivocabile, portando Diaco e tutto lo studio ad affrontare un momento di disagio e imbarazzo. Com'era facile immaginare, la risposta di Valeria Marini non ha tardato ad arrivare. Dopo aver fatto pace con la madre, a seguito della truffa che l'aveva vista protagonista, Valeria Marini, ospite a Storie al Bivio di Monica Setta, ha annunciato di aver preso delle misure. Nell'episodio che verrà trasmesso sabato 17 gennaio, alle 15.30 su Rai 2, stando a quello che riporta l'Adnkronos, Valeria Marini ha affermato che " ho denunciato Antonella Elia. L'ho querelata per diffamazione dopo le sue dichiarazioni a Bella Mà, che mi hanno profondamente offeso ." Poi la showgirl, diventato uno dei volti più iconici della tv italiana, ha continuato spiegando che " sabato scorso ho depositato la mia querela assistita dall'avvocato Laura Sgrò e adesso aspetto giustizia ".

Nel corso dell'intervista, inoltre, Valeria Marini è tornata a parlare della riappacificazione con la madre, ma anche del legame con Vittorio Cecchi Gori, che ha " aiutato anche economicamente nel periodo più buio della sua vita " e anche se parte di quei soldi non le sono stati restituiti " non me ne sono mai pentita " perché "l'ho amato ". Tra gli aneddoti raccontati anche quello legato all'amicizia con Cristiano Malgioglio che, stando a quanto racconta la stessa Marini, le ha fatto spesso ascoltare in anteprima dei brani, prima ancora di inviarli a Mina.

Per il momento, comunque, non resta altro da fare che aspettare per vedere come si svilupperà la querela ai danni di Antonella Elia e se quest'ultima deciderà di rispondere ancora una volta all'attacco, portando avanti una rivalità che non sembra volersi estinguere.