Laura Pausini choc: “Una fan si è chiusa nella mia valigia”

Essere una celebrità internazionale del calibro di Laura Pausini ha senza dubbio i suoi lati positivi e i suoi privilegi. Eppure, tra la fama e la ricchezza, può capitare che si vivano momenti strani per non dire inquietanti. È quello che ha raccontato la stessa cantante durante la sua partecipazione al programma Verissimo. Durante l'intervista, in cui la cantante de La solitudine ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera, dal festival di Sanremo al successo nel mercato latino, Laura Pausini ha avuto anche modo di parlare dei suoi fan, di tutte quelle persone che l'hanno sempre seguita, supportata e motivata e che hanno trovato nella sua musica il proprio mezzo di espressione. Tuttavia, l'affetto che Laura Pausini è sempre stata in grado di suscitare nei fan - anche grazie al suo carattere aperto e solare - a volte ha avuto un suo rovescio della medaglia, spingendo persone a compiere atti che oggi Laura Pausini ricorda col sorriso, ma che sul momento si sono presentati con una certa dose di pericolosità. La cantante, nel salotto di Silvia Toffanin, ha raccontato che "una volta, una fan si chiuse in una valigia".

Laura Pausini ha spiegato al pubblico ammutolito che l'evento è accaduto dopo la tappa finale di un tour che la vedeva protagonista in Brasile. Alla fine dell'esibizione sul palco, mentre era in procinto di ripartire, la cantante ha trovato una fan chiusa dentro i suoi bagagli. La Pausini ha raccontato che, durante il tour, c'era una persona addetta proprio all'imbarco delle valigie in aeroporto, che si era recata al terminal di partenza con anticipo rispetto alla cantante vincitrice di un Golden Globe. Durante l'imbarco, questa persona si sarebbe resa conto che una di queste valigie si muoveva da sola, in modo strano, come se fosse provvista di vita propria.

"Lei era molto piccolina" ha raccontato la cantante a Verissimo, come scrive anche Adnkronos, " "ed è riuscita a chiudersi in valigia." Dopo lo sconcerto iniziale dovuto al ritrovarsi un essere umano chiuso dentro il proprio bagaglio, Laura Pausini avrebbe rimproverato "dolcemente" la fan, "le ho detto che era una pazza" . Tuttavia, la determinazione della fan e la sua gioia per la possibilità di trovarsi davanti al proprio idolo, ha oscurato il suo metro di giudizio e non le ha fatto capire che stava facendo qualcosa di sbagliato, se non proprio di illegale. Laura Pausini, infatti, ha ricordato che dopo il suo rimprovero la ragazza le avrebbe detto che "era pronta a fare tutto per me. Mi diceva che avrebbe fatto le pulizie e qualsiasi altra cosa io le avessi chiesto.

"sapeva che tornavo in Italia e voleva venire a casa mia"

" La fan di Laura Pausinie proprio per questo aveva cercato un passaggio all'interno della valigia, senza sospettare che una scelta del genere avrebbe potuto avere conseguenze gravissime per la sua salute. Fortunatamente, però, tutto si è concluso senza intralci o tragedie e Laura Pausini è potuta tornare in Italia sana e salva.